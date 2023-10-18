Todo por Amor | Capítulo 83 | El bienestar de Quique
Después de que Enrique y Carmen supieron del trabajo de Mina, él solo quiere dejar de verla y alejar a Quique de los demás por su bienestar.
Carmen y Enrique se pelearon terriblemente con Mina y ella optó por no hablarles, pero ahora su papá piensa que lo mejor para Quique es alejarse de ellos. Sergio se peleó con Alejandro, pues no quiere ver así a su hermana y Quique quiere que su hermana se arregle con sus papás, no quiere verlos peleados.
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