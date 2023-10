Todo por Amor | Capítulo 83 | El bienestar de Quique

Carmen y Enrique se pelearon terriblemente con Mina y ella optó por no hablarles, pero ahora su papá piensa que lo mejor para Quique es alejarse de ellos. Sergio se peleó con Alejandro, pues no quiere ver así a su hermana y Quique quiere que su hermana se arregle con sus papás, no quiere verlos peleados.

¡Ve aquí los capítulos completos de Todo por Amor!