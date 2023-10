Todo por Amor | Capítulo 89 | Lucía no conoce a Javier

Miguel quiere cuidar de Lucía y le dijo que Javier no es quien dice ser, pues lo agarró a golpes y ella lo defendió. Marlene le dijo a Mina que por trabajar en eso, no puede tener una vida normal y comenzará a darse cuenta de que la vida que había imaginado con Alejandro, puede no llegar a ser. Ramiro ha dicho mentiras para cavar la tumba de Martha y que se quede en la cárcel.

¡Ve aquí los capítulos completos de Todo por Amor!