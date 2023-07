Todo por Amor | Capítulo 08 | Sergio es un ladrón.

Carmen está hablando con su hija Lucía sobre la lectura de cartas que tuvo, sin embargo, esa plática de amor se convierte rápidamente en preocupación pues llega Sergio a contarle a su mamá que Lucía había sido acosada por dos guardaespaldas de un tal Javier, y Sergio, enfadado, se va de la casa para hablar con su amigo Camilo, quien por fin lo convence para que se meta al negocio que él maneja, con la excusa de que ya va a sacar a su mamá de trabajar. Por otro lado Francisco ya no quiere trabajar en el taller de Enrique, pero su mamá le explica que ahorita no están en momentos de perder un ingreso económico, y que deje de lado lo que Enrique le hizo a Carmen. Mientras tanto Sergio sale con Camilo y asaltan a una pareja de jóvenes, a quienes les roban sus motocicletas a punta de pistola. Mina se reúne con su padre y él le explica que a veces hay cosas que no pueden detener, pero Mina rápidamente le responde que todo es culpa de él y que sí tiene una elección respecto a lo que pasa con Carmen y su hogar.