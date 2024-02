Vivir a Destiempo | Capítulo 01 | Salir de la zona de confort

Alejandro y Amparo tienen un pasado complicado, han criado a un hijo juntos, pero no logran entenderse como pareja, así que Alejandro decide irse a la Ciudad. Paula es una mujer de un carácter muy fuerte, pero por muchos años se ha dejado manipular por su esposo, quien no la valora como esposa, viven un infierno, pero aún así deciden estar juntos, por las apariencias y por sus hijos. Amparo no está dispuesta a perder a Alejandro, no tienen metas en común, sin embargo, tienen una conexión simplemente en la intimidad. Paula y Alejandro tienen una historia, se han dejado de ver desde hace años, pero no saben que sus vidas cotidianas van a cambiar de un momento a otro, gracias a que el destino los vuelve a reunir.