Vivir a Destiempo | Capítulo 82 | La sentencia de Eduardo

Tania llega a casa junto a su amiga Marisol y se topa con su madre besando apasionadamente a Alejandro, aunque es un momento bastante incómodo, tienen que afrontarlo. Cristina y Patricio comen juntos, pasan un momento bien después de tiempo. Sonia se da cuenta de que Rogelio no la quiere como él le dice, pero parece que no le importa en lo absoluto. Eduardo no puede dejar su alcoholismo, su padre le da dinero para comprar unos tenis pero él se va a un restaurante a comprar un par de tragos. Daniel le cuenta a Julio que se está viendo con Berenice y eso le cae como balde de agua fría.