Vivir a Destiempo | Capítulo 89 | La pasión se convirtió en amor

Rogelio se pone loco y amenaza a Amparo y Sonia, las quiere tener completamente controladas. La madre de Paula pareciera que vive una relación juvenil, pues se la pasa peleando con su ahora esposo por cosas realmente insignificantes. Tania no logra comprender por qué Eduardo es así con ella, aún lo ama y extraña inmensamente. Mirna no quiere pelear por el dinero que le toca de su liquidación en la empresa, por más que Alejandro le insiste, ella no lo acepta. Cristina no puede negar pasarla bien en la cama con José Luis. Paula ya no quiere saber nada sobre Rogelio y él insiste en molestarta y hostigarla. Alejandro quiere que Daniel vuelva a trabajar a la empresa, pero Daniel no le acepta la propuesta.