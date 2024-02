Vivir a destiempo | Capítulo 31 | Tania descubre la infidelidad de su padre

Amparo no entiende la magnitud del estado en el que se encuentra Eduardo, piensa que solo está pasando un mal rato por Tania, pero en realidad tiene un capricho con ella y un problema con el alcohol. A pesar de que Tania descubrió la infidelidad de su padre, no piensa delatarlo con su mamá, lo quiere tanto que está dispuesta a ocultarlo. Daniel y Berenice empiezan una relación, aunque ambos se sienten muy extraños, pues es la primera vez que tienen una relación. Eleonor exagera con la enfermedad de Rosario, cualquier cosa pequeña la hace demasiado grande, su esposo ya no soporta la situación.