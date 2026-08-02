BYD KING: la evolución del híbrido enchufable vuelve a marcar el camino

El nuevo BYD KING se eleva al siguiente nivel para reafirmar su posición como uno de los referentes de la movilidad eléctrica en México. Es el PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) más vendido del país y ahora llega con una propuesta renovada que combina eficiencia, tecnología inteligente, seguridad y confort.

Este modelo se distingue por tener la mayor distancia disponible en México dentro de su categoría, ofreciendo libertad para desplazarse tanto en ciudad como en carretera con menos paradas y mayor autonomía. El nuevo BYD KING alcanza hasta 170 kilómetros de autonomía en modo completamente eléctrico, dando un consumo de 50 centavos por kilómetro, mientras registra un consumo de hasta 27.3 km/l. Al combinar ambas fuentes de energía, puede recorrer hasta 1,680 kilómetros, una cifra que permite cubrir buena parte de los traslados cotidianos sin utilizar combustible.

Esto se logra gracias al sistema DM-i de quinta generación, resultado de más de 18 años de desarrollo de BYD en tecnologías híbridas enchufables. Su funcionamiento prioriza el motor eléctrico, lo que permite disfrutar una experiencia de conducción suave, silenciosa y cercana a la de un vehículo completamente eléctrico, manteniendo al mismo tiempo el respaldo del motor de combustión para recorridos largos.

En materia de seguridad BYD KING integra la reconocida Blade Battery con tecnología LFP, desarrollada para ofrecer una elevada estabilidad térmica y mayor protección con capacidad de carga rápida en corriente directa de hasta 48 kW, facilitando la recuperación de energía durante viajes o trayectos prolongados, cargándose hasta un 70% en tan sólo 5 minutos. Su estructura utiliza 61% de acero de alta resistencia, fortaleciendo la rigidez del conjunto y la protección de los ocupantes.

La nueva versión tiene un precio de lanzamiento desde $499,900MXN y sus mejoras reflejan el equilibrio entre eficiencia y respuesta. BYD KING acelera de 0 a 50 km/h en 3.85 segundos y de 0 a 100 km/h en 8.1 segundos.

El interior presenta un nuevo concepto denominado Functional Minimalism, pensado para ofrecer una cabina moderna, ordenada y funcional. La pantalla central flotante concentra las principales funciones de conectividad y entretenimiento, mientras que el cargador inalámbrico de 15 W permite mantener los dispositivos con batería durante el recorrido.

La palanca de cambios ubicada en la columna de dirección libera espacio en la consola central, aportando mayor comodidad y una sensación de amplitud. También destacan las manijas interiores con diseño Water Drop.

Los ocupantes de la segunda fila cuentan con una zona amplia y cómoda, tienen descansabrazos con portavasos y un piso prácticamente plano, elementos que mejoran la experiencia de los pasajeros.

Mientras que la cajuela ofrece una capacidad de 522 litros, ampliable hasta 1,295 litros al abatir los asientos traseros, brindando versatilidad para viajes, equipaje o actividades cotidianas.

A ello se suman 6 bolsas de aire y un completo conjunto de asistencias avanzadas a la conducción, ADAS, que permiten alcanzar capacidades de conducción autónoma nivel 2 y cámara panorámica de 360 grados.

Con mayor autonomía, una cabina renovada y tecnología de última generación, BYD KING no solo evoluciona: redefine lo que puede ofrecer un sedán híbrido enchufable y vuelve a marcar el camino hacia una movilidad más eficiente, inteligente y confortable.