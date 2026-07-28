BYD convierte la innovación en espectáculo en The Goodwood Festival of Speed

BYD atrapó miradas durante la edición de este año del Goodwood Festival of Speed, el mayor encuentro automovilístico al aire libre del mundo, celebrado en West Sussex, Inglaterra. En un stand de tres niveles y 2,016 m2, la compañía presentó una muestra de su visión tecnológica, reuniendo vehículos de BYD y de sus marcas premium DENZA y YANGWANG.

La exhibición integró ocho modelos que reflejan la amplitud de su portafolio: desde propuestas electrificadas pensadas para el uso cotidiano hasta deportivos y vehículos de alto desempeño capaces de desafiar los límites de la movilidad eléctrica.

Entre los protagonistas estuvo el BYD DOLPHIN G DM-i mostró una faceta distinta de la innovación. Su sistema Superhíbrido de Modo Dual combina un motor eléctrico con uno a gasolina de 1.5 litros, cuya eficiencia térmica alcanza 43.06%. Gracias a esta tecnología, el modelo ofrece un consumo de hasta 1.36 L/100 km, integrando eficiencia, desempeño y una alternativa accesible dentro de su segmento.

La versatilidad también fue representada por la BAO 5, una SUV premium equipada con tecnología DMO, Dual Mode Off-road. Su propuesta combina confort, refinamiento y capacidad todo terreno.

Por otro lado, DENZA la marca premium de BYD presentó DENZA Z, un coupé completamente eléctrico que sorprendió por su configuración de tres motores, capaz de entregar 1,604 PS y 1,240 Nm de torque. Estas cifras le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2.25 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 300 km/h, posicionándolo como una demostración contundente de ingeniería, diseño y rendimiento.

Otra de las demostraciones más impactantes ocurrió en la estación FLASH Charging de DENZA. Allí, el DENZA Z Racing y el Z9GT , fueron develados en presencia de Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD; Jenson Button, campeón mundial de Fórmula 1 en 2009; y el propio anfitrión del Festival de la Velocidad, el duque de Richmond.

Demostraron que alcanzan velocidades de carga de hasta 1,500 kW, recuperando del 10 al 70% de su batería en sólo cinco minutos. Más que una exhibición técnica, fue una muestra del ritmo al que avanza la movilidad eléctrica.

En la emblemática hillclimb de Goodwood, YANGWANG, la marca de ultralujo de BYD, cautivó al público con el modelo YANGWANG U9 Xtreme por su diseño y capacidad dinámica.

Conducido por el piloto de desarrollo Moritz Kranz, el hypercar exhibió una combinación sobresaliente de agilidad, agarre y control.

Y la revelación que elevó la experiencia a otro nivel fue BYD SHARK , modelo que visitó por primera vez Europa y su lanzamiento completó la presentación con una propuesta que redefine el concepto tradicional de pickup. Su sistema híbrido enchufable, tracción integral, 436 PS y aceleración de 0 a 100 km/h en 5.7 segundos se complementan con hasta 90 km de conducción eléctrica, 675 km de autonomía combinada, función V2L de 6 kW y una pantalla central de 15.6 pulgadas.

Con esta exhibición, BYD dejó claro al mundo que su estrategia no se limita a electrificar vehículos. La marca busca transformar la experiencia de movilidad mediante soluciones que integran potencia, eficiencia, conectividad, versatilidad y una visión de futuro cada vez más tangible.