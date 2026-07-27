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BYD KING evoluciona: elegancia, autonomía y tecnología para una nueva era

El nuevo BYD KING se presentó el pasado 16 de julio con una experiencia inmersiva en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET), en la Ciudad de México.

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El nuevo BYD KING se presentó el pasado 16 de julio con una experiencia inmersiva en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET), en la Ciudad de México, donde demostró su evolución hacia una movilidad más inteligente, eficiente y emocionante.

El sedán PHEV renueva su propuesta con mayor autonomía, seguridad y tecnología, reafirmando su liderazgo en México y acercando la movilidad electrificada a más conductores, con un precio de lanzamiento desde $499,900 MXN.

Diseño exterior inspirado en el océano

La evolución comienza a primera vista. El BYD KING adopta la filosofía Ocean Aesthetics, con líneas más fluidas, una silueta aerodinámica y una imagen que combina elegancia con carácter deportivo.

Al frente, su nueva firma luminosa refuerza una presencia moderna y tecnológica. En la parte posterior, las calaveras LED unificadas presentan un diseño inspirado en gotas de agua, creando una identidad visual reconocible incluso a distancia.

Sus rines de aluminio de 17 pulgadas, con acabado bitono, completan una personalidad más dinámica, mientras que las proporciones equilibradas y los detalles aerodinámicos le permiten lucir sofisticado sin perder deportividad.

Inteligencia mecánica para llegar más lejos

Bajo la carrocería se encuentra la quinta generación de la tecnología híbrida enchufable DM-i de BYD. Su sistema combina un motor de 1.5 litros de alta eficiencia con propulsión eléctrica y administra la energía según la aceleración, la demanda de potencia y las condiciones del camino.

Esta conducción inteligente permite que el vehículo seleccione la forma más conveniente de utilizar sus motores, priorizando una experiencia suave, silenciosa y eficiente.

Las cualidades que más destacaron en esta nueva versión fueron la Batería Blade y la tecnología DM-i. Su batería de 24.57 kWh que permite recorrer hasta 170 kilómetros en modo eléctrico y alcanzar hasta 1,680 kilómetros de autonomía combinada. Esto permite realizar recorridos cotidianos utilizando electricidad y emprender viajes largos con mucha menos preocupación por encontrar una estación de carga o una gasolinera.

Un interior conectado con tu estilo

La cabina ofrece una experiencia amplia, tecnológica y envolvente. Su piso trasero completamente plano mejora la comodidad de los pasajeros, mientras que el cargador inalámbrico para celular, el sonido de hasta ocho bocinas y la iluminación ambiental configurable hacen más agradable cada recorrido.

Desde la aplicación móvil es posible acceder al vehículo, utilizar el celular como llave y controlar funciones como el aire acondicionado de manera remota. Así, el BYD KING demuestra que la movilidad del futuro no solo debe ser eficiente: también debe sentirse cómoda, tecnológica y emocionante.

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