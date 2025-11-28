Estos son los 5 trabajos que la Inteligencia Artificial reemplazará antes de 2035, según Microsoft
La inteligencia artificial (IA) es una herramienta que colabora con muchas tareas que hace el hombre. Pero para 2035, reemplazará algunos empleos. Estos son los trabajos que hará la IA, según Microsoft.
Microsoft es una de las multinacionales tecnológicas estadounidenses que existe desde 1975 con la misión de desarrollar y comercializar productos como software y hardware, pero también servicios de TI para empresas y consumidores. Su primer mayor aporte al mundo fue sin dudas el sistema operativo Windows. Se puede decir que la informática tuvo un antes y un después con este lanzamiento de la compañía.
Pero en la actualidad sus avances han escalado, por ejemplo, hasta la suite de productividad Microsoft 365 (paquete de herramientas que incluye Word, Excel y PowerPoint) y la consola de videojuegos Xbox, entre otros. Dado que es una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, la firma fundada por Bill Gates está en condiciones de estimar cuáles serán los trabajos que la inteligencia artificial (IA) reemplazará antes del año 2035.
¿Cuáles son los 5 trabajos que la IA reemplazará antes de 2035?
Microsoft realizó un estudio sobre los trabajos más expuestos a ser sustituidos por la IA en la próxima década. Si bien considera diversos empleos, los siguientes 5 podrían desaparecer más rápido, ya que sus tareas serán completamente automatizables:
- Intérpretes y traductores
- Historiadores
- Asistentes de vuelo
- Representantes comerciales
- Autores y escritores
"Mientras más consista tu trabajo en tareas que pueden ser automatizadas, más peligro tienes de ser reemplazado por la IA", es lo que se indica en el estudio de la compañía. Si las automatizaciones llegan cerca del 30% de las funciones, entonces aumenta la productividad. Pero si el porcentaje se incrementa, podría subir el riesgo de reemplazo de la actividad por la IA.
Otros trabajos que la IA reemplazará antes de 2035
Para la firma tecnológica, los siguientes empleos también serán reemplazados por la IA antes de 2035:
- Programadores CNC (Control Numérico Computarizado)
- Representantes de servicio al cliente
- Operadores telefónicos
- Empleados de agencias de viajes y taquilleros
- Locutores y DJs de radio
Sin embargo, el informe también señala que los trabajos menos expuestos a ser reemplazados por la IA son los que se vinculan con la construcción y otros relacionados a la salud.
