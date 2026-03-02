¡Con solo 16 años! Owen Cooper establece RÉCORD después de los SAG Awards gracias a su protagónico en “Adolescencia”

Owen Cooper, el protagonista de la tan hablada miniserie "Adolescencia", acaba de protagonizar un récord histórico a la edad de tan solo 16 años. El actor se acaba de convertir en el más joven en haber ganado un premio individual (en este caso Mejor Actor en Película para Televisión o Serie Limitada) en los Actor Awards 2026, (antes SAG Awards).

Sin embargo, también estableció un nuevo récord, pues el joven actor ha logrado hacer este domingo 1 de marzo es convertirse en el único actor en llevarse un Golden Globe, un Critics' Choice, un Emmy y un Actor Award en una misma temporada de premios.

Recordemos que Owen Cooper obtuvo el papel protagónico en Adolescencia, siendo este su primer trabajo formal y debut en la pantalla, algo que a su corta edad demuestra la calidad y el nivel de talento que el actor ha demostrado tener. Y no solo eso, pues si bien el récord lo obtuvo ahora a los 16 años, su papel como Jamie Miller lo interpretó solo a los 14 años.

Te puede interesar: Conoce la lista completa de ganadores a los Actor Awards 2026.

Owen Cooper competía en la misma categoría (Mejor Actor en Película para Televisión o Serie Limitada) contra actores de renombre, tales como: Jason Bateman, Stephen Graham, Charlie Hunnam y Matthew Rhys.

¿Qué ha hecho Owen Cooper después de Adolescencia?

Owen Cooper fue fichado para aparecer en la polémica película "Cumbres Borrascosas", en donde interpretó un joven Heathcliff. También está participando en la serie "Film Club", junto a la actriz Aimee Lou Wood.

Seguramente le esperan papeles prometedores si tenemos en cuenta lo mucho que ha logrado a su corta edad, pues ha demostrado tener el gen de la actuación.