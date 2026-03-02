Sonic 4 está en marcha: Revelan la primera imagen, Amy Rose llega al cine y el universo sigue creciendo

Nada lo hace más oficial que una fotografía en el set. Así es, se ha revelado la primera imagen de la nueva película de Sonic 4 y los fans ya están más que emocionados por el estreno. Además, se sabe, por ejemplo, que Amy Rose aparecerá por primera vez en el universo cinematográfico, interpretada por Kristen Bell. La película ya está en producción y llegará a los cines el 19 de marzo de 2027. Esto solo nos recuerda que Sonic ha logrado convertirse en toda una franquicia cinematográfica, incluso más exitosa en cine que en videojuegos.

Amy Rose llega a Sonic 4: lo que significa para la historia

Una de las cosas que más emocionan a los fans de la saga es la incorporación de Amy Rose, uno de los personajes más queridos de los videojuegos de SEGA. Se sabe que su llegada no es un simple cameo: representa la expansión natural del universo Sonic en cine, algo que los fans pedían desde la primera película. Por el momento no se sabe con exactitud el papel de Amy en el filme, pero ya se sabe que ella no solo es una aliada de Sonic, también aporta una energía distinta al grupo: más emocional, impulsiva y estratégica. Esto podría darle un nuevo equilibrio a la narrativa.

|Crédito: SEGA | Paramount Pictures

El elenco que regresa y la apuesta segura de Paramount

Hay muy buenas noticias para los fans, pues Jeff Fowler volverá a dirigir, manteniendo la continuidad que ha funcionado tan bien desde el inicio. También regresan voces clave como Ben Schwartz (Sonic), Idris Elba (Knuckles) y Keanu Reeves (Shadow), además de Jim Carrey como el icónico Dr. Robotnik.

¿De qué tratará Sonic 4? Las pistas que ya emocionan a los fans

La trama por ahora se mantiene en secreto, pero eso no evita que los fanáticos se pongan a pensar en la inclusión de Amy Rose, la cual abre la puerta a nuevas dinámicas y posibles conflictos. En redes ya circulan teorías sobre la llegada de Metal Sonic, uno de los villanos más emblemáticos de la franquicia.