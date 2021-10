FOTOS | 7 películas memorables de Pierce Brosnan.

Es un actor multifacético y cuenta con un sinfín de películas de cine y televisión, pero ¿cuáles son sus trabajos más memorables? Aquí te lo contamos.

Sin duda alguna, uno de los actores más aclamados del cine es Pierce Brosnan, quien en su haber cuenta con varias producciones en la pantalla grande y en televisión, así como trabajos en teatro, donde tuvo sus inicios.

Debutó en el séptimo arte con la cinta ‘El Largo Viernes Santo’ y a partir de entonces sus personajes fueron tomando gran relevancia, como lo es el más icónico y por el que lo reconocen donde sea: el Agente 007.

Pero antes de llegar a la cima, protagonizó otras historias que son igual de plausibles que su personaje de espía y por lo cual lo hacen multifacético. A continuación te daremos un breve conteo de sus películas más memorables.

Marcianos al ataque

No todo en la vida actoral de Pierce es acción o personajes que visten de traje, pues en 1996 actuó en ‘Marcianos al ataque’, esta película de comedia y ciencia ficción que, por cierto, contó con grandes del cine como Glenn Close, Danny DeVito, Jack Nicholson, Natalie Portman, entre otros.

Golden Eye, El Mañana Nunca Muere y Otro Día para Morir

El personaje de James Bond, o mejor conocido por todo el mundo como el Agente 007, le quedó como anillo al dedo a Brosnan, quien en cada una de sus misiones nos puso de nervios, pero también demostró su fortaleza y eso fue lo que atrapó a la audiencia, ya que en la pantalla grande era invencible.

Papá por siempre o La señora Doubtfire

Aunque aquí no tuvo el rol principal, ya que estuvo a cargo de Robin Williams, nunca olvidaremos que fue un excelente padrastro para la familia Hillard y, por qué no, aquí demostró que no está para nada peleado con la comedia.

El Pico de Dante

Junto a Linda Hamilton actuó en esta película donde un desastre natural y la desesperación nos mantuvieron todo el tiempo atentos para saber si en algún momento saldría a salvo con su familia de aquella catástrofe.

Mamma Mia!

Queda claro que no es el mejor cantante, pero con esta actuación demostró que no se queda para nada en su zona de confort. Algunos aplaudieron su trabajo en esta cinta, otros no quedaron satisfechos. *Brosnan no está para complacer a todos.

El escritor fantasma

La crítica está de acuerdo que Pierce aquí regaló su mejor papel en este thriller en el que compartió créditos con Ewan McGregor.

Estos son solo algunos de los trabajos más destacados de Brosnan, el eterno y elegante agente 007, ¿cuál es tu favorito?