Celebremos los 40 años de Volver al Futuro: estos son los datos curiosos que sí o sí debes conocer

Volver al Futuro se estrenó el 3 de julio de 1985, cumpliendo ya 40 años desde la primera vez que este título llegó a los cines, un estreno que tal vez nadie imaginó que se convertiría en un referente de las películas de los viajes en el tiempo.

Dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, y teniendo como actores principales a Michael J. Fox (Marty McFly) y Christopher Lloyd ('Doc’ Brown), Volver al Futuro no tuvo un inicio fácil, y muchos no tenían fe en el proyecto, incluso el guion fue rechazado poco más de 30 veces. Aquí te contamos esta y otras más curiosidades que tal vez no conocías.

7 Curiosidades sobre Volver al Futuro I

1. El DeLorean no iba a ser un DeLorean

Todos conocemos al DeLorean como este auto que funge como máquina del tiempo, un vehículo icónico que se popularizó enormemente en Volver al Futuro y se convirtió en un símbolo. Sin embargo en un inicio se pensó que la máquina del tiempo fuera un refrigerador, idea que afortunadamente se desechó pues temían que los jóvenes al querer “viajar en el tiempo” se quedaran encerrados y sufrieran un accidente dentro del refri.

2. Michael J. Fox no sería Marty McFly

El director Robert Zemeckis sí quería a Michael J. Fox desde un inicio, pero la agenda del actor parecía impedirle la oportunidad de participar en Volver al Futuro, razón por la cual se comenzaron a considerar a diferentes nombres entre ellos a Johnny Depp y Eric Stoltz, este último fue quien terminó siendo seleccionado y de hecho estuvo rodando varias escenas durante 4 semanas, pero al no convencer al crew fue reemplazado, por fin, por Michael J. Fox.

3. Christopher Lloyd habría rechazado ser ‘Doc’

La primera opción para el actor que daría vida al Doc era John Lithgow, sin embargo la agenda del actor no le permitió formar parte de Volver al Futuro. Después de este fracaso acudieron a Christopher Lloyd, quien en un inicio rechazó el papel, pero la insistencia de su esposa y leer el guion le ayudaron a tomar la decisión correcta.

4. Fue rechazada pero salió ganadora

El guion de Volver al Futuro fue rechazado 40 veces, pasó por varios estudios cinematográficos y a nadie terminaba de convencer. Sin embargo, cuando se estrenó, Volver al Futuro se convirtió en la película más taquillera de 1985 y recaudó 210 millones de dólares.

5. Varias nominaciones a los Oscars

En la edición número 58 de los Oscar Volver al Futuro obtuvo un total de 4 nominaciones a la estatuilla dorada: Mejor Guion Original, Mejor Canción, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales, siendo esta última la única categoría que ganaron.

6. ¡Es todo un traga años!

Michael J. Fox tenía 24 años cuando grabó Volver al Futuro, siendo tres años mayor que Crispin Glover y 10 días más joven que Lea Thompson, los actores que interpretaron a los padres de Marty McFly.

7. Volver al Futuro no iba a ser Volver al Futuro

Un ejecutivo habría sugerido cambiar el título de Volver al Futuro para que éste fuera “Spaceman from Pluto”, afortunadamente nadie lo escuchó y este cambio no se llevó a cabo.