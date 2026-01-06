Golden Globes 2026: ¿Quién es Nikki Glaser, la polémica host que fungirá como presentadora en la gala de premios número 83?

Este domingo, 11 de enero, el Beverly Hilton de Beverly Hills, California, se vestirá de gala para albergar la 83a edición de los Globos de Oro ( Golden Globes , en inglés), ceremonia que premia lo mejor del cine y la televisión y que sirve de antesala para los premios Oscar . Este año, la polémica Nikki Glaser regresa como presentadora oficial del evento. A continuación, un breve perfil sobre ella.

¿Quién es Nikki Glaser, la polémica host de los Golden Globes 2026?

Nacida en Ohio, Estados Unidos, Nikki Glaser es una comediante de 41 años. La mujer saltó a la fama internacional tras conducir la 82a edición de los Globos de Oro en 2025, por lo que la entrega de este año representa su segunda vez al mando de la gala.

A lo largo de su trayectoria en el mundo de la comedia, Nikki ha participado en diversos especiales con diferentes plataformas de streaming. Entre los más populares destacan el Roast a Tom Brady, así como “Nikki Glaser: Someday You’ll Die” (2025) y “Good Clean Filth” (2022). También cuenta con su propio podcast, “The Nikki Glaser Podcast”, además de exitosas giras en Estados Unidos, Canadá y Australia, como THE GOOD GIRL y ALIVE AND UNWELL. Recientemente, anunció su nueva gira, The Stunning Tour, con la que recorrerá diversos estados de la Unión Americana.

¿Por qué la conducción de Nikki Glaser es tan polémica?

Si bien Nikki Glaser cuenta con diversos éxitos a lo largo de su trayectoria, también ha acumulado múltiples críticas por hacer chistes polémicos. En la 82 edición de los Golden Globes, fue ampliamente criticada por bromear sobre el caso de Sean “Diddy” Combs. También ha hecho chistes inapropiados sobre menores de edad, religión, abusos y demás temas controversiales.

¿Cómo y dónde ver los Globos de Oro 2026?

La 83a edición de los Globos de Oro se llevará a cabo este domingo, 11 de enero, en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México). La gala de premiación podrá seguirse completamente en vivo, vía streaming, a través de la señal de HBO.