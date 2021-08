Estas son las actrices que se han convertido en princesas.

Después de robarnos el corazón con encantadores relatos de cuentos de hadas, las princesas Disney se convirtieron en personajes de carne y hueso, y aquí te mostramos un recuento de aquellas actrices que han ingresado a la corte real.

Bella durmiente

Con sólo 14 años de edad, Elle Fanning se convirtió en Aurora, y fue gracias a “Maléfica”, protagonizada por Angelina Jolie que su carrera se catapultó de manera sorprendente, y de hecho, volvió a personificar a la bella durmiente para la secuela basada en la historia del hada más popular de Disney.

Cenicienta

Una de los cuentos de hadas más icónicos de Disney, es Cenicienta, la elegida para llevarla de la animación a la vida real, fue Lily James, quien por supuesto nos hizo soñar con la magia del amor verdadero.

De hecho, la noticia reciente y que causó muchísima euforia y algo de polémica, es que la cantante Camila Cabello, será la próxima Cenicienta, así que, mucho esperan a ver el resultado de esta apuesta que hace Disney para diversificar a sus princesas.

Bella

La hermosísima, talentosísima, y perfectísima, Emma Watson llegó a la corte real de Disney como Bella, para el live action de 2017.

Este clásico de Disney que ha conquistado a generaciones tras generaciones, no dejó dudas sobre la perfección que manejan al realizar adaptaciones de sus animaciones más queridas en versiones live-action.

Jasmín

Naomi Scott trajo a la vida real a la determinada princesa Jasmín, quien junto a Aladdín, nos recordaron que un mundo ideal es aquel en el que nadie puede impedirte ser libre para disfrutar de aquello que hace latir tu corazón.

Sin dudarlo, Aladdín fue uno de los live action más esperados de todos los tiempos, y bajo la dirección de Guy Ritchie, y con actuaciones de Naomi Scott, Mena Massoud, y Will Smith, fue uno de los éxitos más grandes que ha impulsado Disney.

Mulan

La princesa guerrera llegó a la pantalla grande superando muchísimos obstáculos, críticas, polémicas, filtraciones, y mucho más, y aunque, Mulan no es la adaptación favorita de los más fieles amantes de los clásicos de Disney, pero lo cierto es que, Liu Yifei hizo un gran trabajo.

Ariel

Le guste a quien le guste, y le pese a quien le pese, Halle Bailey está lista para debutar en la realeza Disney, y lo hará en la versión live action de La Sirenita.

Quizá ya lo sabías, pero, quizá pronto podremos ver esta historia en la pantalla grande (o tal vez desde casa), pero lo cierto, es que existe gran expectativa en torno a este próximo estreno.

Blancanieves

Aunque se sabe que Kristen Steward fue la protagonista de “Blancanieves y el Leñador” y que tras una serie de bochornosas situaciones se le canceló la participación en siguientes proyectos siendo Blancanieves.

Después del gran escándalo que se desató, no fue sorpresivo para muchos que se anunciara una nueva Blancanieves, sin embargo, como en otros casos, el anuncio de que Rachel Zegler protagonizará la próxima representación de esta princesa encendió una vez más la polémica.

Giselle

Sabemos que Giselle de Encantada no forma parte de la corte real oficial de las princesas de Disney, sin embargo, es una de las más carismáticas y queridas por todos, así que, no podíamos dejar de mencionar a Amy Adams como parte de este recuento de actrices que han interpretado a una princesa.

