El multiverso llega a The Big Bang Theory con un spin-off: Descubre quién es el inesperado protagonista

¡Esta no la veíamos venir! El universo de “The Big Bang Theory” continúa creciendo y, esta vez, lo hace de una forma que nadie lo había podido imaginar. Así es, HBO Max ha confirmado el desarrollo de “Stuart no logra salvar el Universo” (Stuart Fails to Save the Universe). Se trata de un spin-off protagonizado por Stuart Bloom, a quien seguro recordarás por ser el dueño de la tienda de cómics, pues, resulta que ahora se convertirá en el improbable héroe de una crisis multiversal.

Stuart rompe el universo: así será el nuevo spin-off de The Big Bang Theory

La historia arranca cuando Stuart rompe accidentalmente un artefacto creado por Sheldon y Leonard, lo que desata un colapso en la realidad. A partir de ahí, él y un equipo bastante peculiar, formado por Denise, Bert y Kripke, deberán viajar a través de distintos universos paralelos para reparar el daño ocasionado.

Lo interesante es que con cada universo alternativo que visiten, ofrecerá versiones inesperadas y extravagantes de los personajes clásicos de la serie. Este spin-off busca ser fiel a su enfoque cómico, con muchos guiños al fandom geek y referencias científicas absurdas, conservando así la esencia de la franquicia.

The Big Bang Theory : Un giro geek al estilo Marvel

Con el concepto del multiverso, los productores ejecutivos, Chuck Lorre y Steve Holland, prometen una mezcla entre ciencia ficción ligera, nostalgia y comedia. El objetivo es atraer tanto a los fans de toda la vida como a nuevas audiencias.

Una buena noticia es que volveremos a ver a Kevin Sussman interpretar a Stuart, acompañado de Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) y John Ross Bowie (Kripke). Desafortunadamente, no está confirmado el elenco original de la serie, pero lo que sí se sabe es que se esperan algunos cameos.

¿Cuándo se estrena “Stuart no logra salvar el Universo”?

Aún no se revela la fecha exacta de estreno, pero se sabe que la serie está en desarrollo y se espera su estreno para 2026. Este sería el cuarto spin-off oficial, después de “Young Sheldon” y “El primer matrimonio de Georgie y Mandy”.

¿Estás listo para ver este nuevo spin-off que tiene a Stuart como protagonista?

