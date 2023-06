Tú también podrías tener al mejor #AmigoDeAventuras con Azteca 7 y Platinum.

El estreno Platinum y Azteca 7 saben que tú eres el indicado para ayudar a los que más lo necesitan, por eso te apoyamos a que consigas al mejor #AmigoDeAventuras para que le des un hogar.

¿Sabías que en México muy pocos perritos tienen un hogar digno? La mayoría de los caninos viven en situación de calle o están esperando a ser felizmente adoptados.

Adopta a una mascota y deja que te acompañe durante toda su vida para hacerla feliz y que tú también lo seas. No te quedes sin tu #AmigoDeAventuras y contribuye a esta buena causa.

Este 25 de junio, durante la transmisión de nuestro estreno Platinum “El Llamado Salvaje” aparecerá en pantalla la información de rescatistas con los que te podrás poner en contacto si estás interesado en adoptar o donar para hacer la vida de los perritos abandonados más feliz.

Conoce a los rescatistas y sus organizaciones

AlasMexico.org

Somos una organización 100% mexicana dedicados a encontrar hogares responsables y amorosos para todos nuestros rescatados desde el 13 de noviembre de 2001.

Trabajamos de la mano con asociaciones independientes que se enfocan principalmente en el resguardo transitorio, rehabilitación y posterior seguimiento del protocolo para adopción responsable de nuestros perros y gatos.

En estos años hemos realizado diversos croquetones como el Rock Perrón, el Salchi Fest, Rock And Dogs, etc. donde el objetivo principal es que los refugios se nutran de recursos en especie para su sobrevivencia.

Y en este 2023 de la mano de Platinum y Azteca 7 haremos una activación con el objetivo de dar a conocer los casos icónicos de 2 rescatistas independientes quienes en conjunto sobrepasan más de 100 mascotas en espera de una familia responsable.

Opten más info sobre AlasMexico.org y su organización aquí.

Centella Centella:

Hola, mi nombre es Isabel y soy rescatista independiente de perritos en situación de calle y abandono. Actualmente tengo bajo mi resguardo a un poco más de 100 perritos y 14 gatitos. Llevo en la labor 13 años de manera formal, antes hacía rescates pero no regularmente.

Tengo una persona que me ayuda a resguardar a la mitad de mis perritos y a los gatitos, quien a su vez también me ayuda en atender a todos nuestros rescatados. No podemos tenerlos en un solo sitio debido a cuestiones de espacio y porque trabajamos gran parte del día.

Nos encontramos en el Estado de México entre Teotihuacán y Tecámac. La mayoría de los perritos que tenemos ya están listos para su adopción, pues todos cuentan con su protocolo de salud, y se entregan, vacunados, desparasitados, esterilizados y se entregan en el domicilio del adoptante, así como también se lleva un seguimiento del adoptado.

Buscamos un hogar responsable, donde los quieran, no los maltraten y no vuelvan a padecer lo que ya pasaron.

Opten más info sobre Centella Centella y su organización aquí.

Michelle Toro:

Me llamo Michelle Toro, soy rescatista independiente al oriente del Estado de México, Ixtapaluca, zona de alto índice de abandono animal. Tengo cerca de 8 años rescatando perritos y gatos en situación de abandono y maltrato, mi fuerte es la rehabilitación, he rescatado perros en condiciones deplorables, atropellados, con cáncer, TVT, tumores, sin alguna extremidad, etc. Posteriormente al rehabilitarse son puestos en adopción. Actualmente tengo en casa 10 perros y 7 gatos no tengo un refugio ni fundación, tampoco tengo ayuda ni del gobierno, ni nadie en especial, los cuidados, limpieza y rehabilitación los hago yo sola. He ido a diferentes casas a sacar a los perritos en maltrato extremo, he estado 2 veces en el MP por “robo de animales” (que sufrían maltrato, por supuesto).

Me dedico a hacer eventos de Metal con CAUSA para recaudar fondos y donaciones en especie para los rescates, los realizo en CDMX y posteriormente saliendo a otros estados de la república para hacer crecer el movimiento de colaboración con el mundo del metal, el proyecto es llevado a cabo entre el organizador, un rescatista y yo, dependiendo del lugar. En CDMX soy yo quien realiza toda la labor.

Mis adoptados tienen todo su protocolo de salud y van en óptimas condiciones. Lo que hace falta son recursos para poder continuar ayudando.

Actualmente estoy colaborando con el Centro de Bienestar y Control animal de la zona Ixtapaluca, dando pláticas de concientización, en diferentes instituciones públicas y privadas, también hago campañas de esterilización a bajo costo en diferentes zonas del municipio y participo en campañas de adopción en CDMX.

Opten más info sobre Michelle Toro y su organización aquí.

Dale la oportunidad a un ser de cuatro patitas de tener mucho amor y una casa digna. ¡No lo pienses tanto!