Tú también podrías tener al mejor #AmigoDeAventuras con Azteca 7 y Platinum.

Por eso el estreno Platinum y Azteca 7 saben que tú eres el indicado para ayudar a los que más lo necesitan, y aquí te echamos la mano para que consigas al mejor #AmigoDeAventuras

Este 25 de junio, durante la transmisión de nuestro estreno Platinum “El Llamado Salvaje” aparecerá en pantalla la información de rescatistas con los que te podrás poner en contacto si estás interesado en adoptar o donar, para hacer la vida de los perritos abandonados más feliz.

Adopta a una mascota y deja para que tengas la mejor compañía. No te quedes sin tu #AmigoDeAventuras y contribuye a esta buena causa.

Conoce a los rescatistas y sus organizaciones

AlasMexico.org

Somos una organización 100% mexicana, dedicados a encontrar hogares responsables y amorosos para todos nuestros rescatados desde el 13 de noviembre de 2001.

Trabajamos de la mano con asociaciones independientes que se enfocan principalmente en el resguardo transitorio, rehabilitación y posterior seguimiento del protocolo para la adopción responsable de nuestros perros y gatos.

En estos años hemos realizado diversos croquetones como el Rock Perrón, el Salchi Fest, Rock And Dogs, etc. donde el objetivo principal es que los refugios se nutran de recursos en especie para su sobrevivencia.

Y en este 2023, de la mano de Platinum y Azteca 7, haremos una activación con el objetivo de dar a conocer los casos icónicos de dos rescatistas independientes quienes en conjunto sobrepasan más de 100 mascotas en espera de una familia responsable.

Conoce más sobre AlasMexico.org y su organización aquí.

Centella Centella:

Hola, mi nombre es Isabel y soy rescatista independiente de perritos en situación de calle y abandono. Actualmente, tengo bajo mi resguardo a un poco más de 100 perritos y 14 gatitos. Llevo en la labor 13 años de manera formal, antes hacía rescates, pero no regularmente.

Nos encontramos en el Estado de México entre Teotihuacán y Tecámac. La mayoría de los perritos que tenemos ya están listos para su adopción, pues todos cuentan con su protocolo de salud, están vacunados, desparasitados, esterilizados y se entregan en el domicilio del adoptante, así como también se lleva un seguimiento del adoptado.

Buscamos un hogar responsable, donde los quieran, no los maltraten y no vuelvan a padecer lo que ya pasaron.

Conoce más sobre Centella Centella y su organización aquí.

Michelle Toro:

Me llamo Michelle Toro, soy rescatista independiente en el oriente del Estado de México, Ixtapaluca, zona de alto índice de abandono animal. Tengo cerca de 8 años rescatando perritos y gatos en situación de abandono y maltrato, mi fuerte es la rehabilitación, he rescatado perros en condiciones deplorables, atropellados, con cáncer, TVT, tumores, sin alguna extremidad, etc. Posteriormente al rehabilitarse son puestos en adopción.

Me dedico a hacer eventos de Metal con CAUSA para recaudar fondos y donaciones en especie para los rescates, los realizo en CDMX y posteriormente saliendo a otros estados de la república para hacer crecer el movimiento de colaboración.

Mis adoptados tienen todo su protocolo de salud y van en óptimas condiciones. Lo que hace falta son recursos para poder continuar ayudando.

Actualmente estoy colaborando con el Centro de Bienestar y Control animal de la zona Ixtapaluca, dando pláticas de concientización, en diferentes instituciones públicas y privadas, también hago campañas de esterilización a bajo costo en diferentes zonas del municipio y participo en campañas de adopción en CDMX.

Conoce más sobre Michelle Toro y su organización aquí.

Dale la oportunidad a un ser de cuatro patitas de tener mucho amor y una casa digna. ¡No lo pienses tanto!

TV Azteca no es responsable del proceso de adopción y ni de los fondos destinados a la donación de los centros de adopción arriba mencionados.

