Principales amenazas para la conservación del perrito de la pradera en México

El territorio geográfico de México posee una gran extensión y una gran diversidad de flora y fauna. La naturaleza se ha encargado de poblarlo de diferentes especies que suman a la identidad del país y nos invitan a conservarlas.

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En torno al reino animal, el perrito de la pradera es una de las especies protegidas y que más ternura genera. Se trata de un simpático roedor parecido a la ardilla y que también es llamado perro llanero cola negra (Cynomys ludovicianus), de acuerdo a un informe de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Perrito de la pradera en México

El Gobierno de México remarca que el hogar del perrito de la pradera se encuentra en la Reserva de la Biosfera Janos que contiene los ecosistemas representativos del desierto chihuahuense, como el pastizal natural, los bosques de pino-encino, la vegetación halófila y la vegetación riparia.

@zoolaaurora El perrito de la pradera es mucho más que un pequeño roedor, es una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas donde habita. A través de la construcción de madrigueras, ayuda a airear el suelo, mejorar la infiltración de agua y favorecer el crecimiento de la vegetación. Además, sus colonias brindan refugio a otras especies y forman parte de complejas redes de comunicación y organización social. 🪹🐾 En Zoo La Aurora promovemos la educación para la conservación y así reconocer la importancia de cada especie y comprender cómo incluso los animales más pequeños cumplen un rol fundamental en la naturaleza. ♬ sonido original - Zoo La Aurora

Además, revela que las colonias de perritos de la pradera en esta Reserva es una de las mayores en el Continente Americano, se considera especie clave de los pastizales de Norteamérica que incrementan la diversidad biológica regional y favorecen el mantenimiento de los servicios ambientales como agua, suelo y captura de carbono.

Amenazas para el perrito de la pradera

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales advierte que la presencia del perrito de la pradera “es tan importante para los pastizales y pastos para su mantenimiento y persistencia, por lo que la disminución o pérdida de esta especie pondría en riesgo la existencia de todo un ecosistema”.

Actualmente, la distribución de este roedor se ha reducido a menos del 2% de su territorio histórico y, tras consultar una vasta base de datos, la Inteligencia Artificial (Gemini) nos ayuda a conocer cuáles son las principales amenazas que ponen en riesgo la supervivencia del perrito de la pradera:

Cambio de uso de suelo (agricultura y ganadería): Es la amenaza más devastadora. Los pastizales naturales donde viven están siendo convertidos rápidamente en campos de cultivo (como papa y alfalfa).



Destrucción directa: El arado de la tierra destruye sus complejos sistemas de túneles y madrigueras.

Competencia percibida: Muchos ganaderos los consideran una plaga que compite por el pasto con las vacas, lo que lleva a esfuerzos deliberados por eliminarlos.

Envenenamiento y exterminio: Debido a la falsa creencia de que son perjudiciales para el ganado o los cultivos, se han utilizado métodos químicos para erradicarlos.



Uso de sustancias como bromuro de metilo o ácido cianhídrico para fumigar las colonias.

Aunque es ilegal en muchas zonas, el estigma de "plaga" persiste en algunas comunidades rurales.

Fragmentación del hábitat: La construcción de carreteras, cercados y la expansión urbana dividen a las poblaciones. Al quedar aisladas en grupos pequeños:



Pierden variabilidad genética (endogamia).

Son más vulnerables a eventos catastróficos locales, como sequías o incendios, que pueden aniquilar una colonia entera sin posibilidad de que lleguen nuevos individuos de otras zonas.

Crisis climática y sequías: El cambio climático ha intensificado las sequías en el norte de México (Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí).



Falta de alimento: La ausencia de lluvias reduce los pastos y hierbas de los que dependen.

Aunque pueden sobrevivir comiendo raíces por un tiempo, las sequías prolongadas están causando la desaparición de colonias completas.

Tráfico ilegal y caza



Mascotas: Su apariencia "tierna" alimenta un mercado ilegal de mascotas, donde son extraídos de su medio natural, a menudo muriendo por el estrés del transporte o cuidados inadecuados.

Caza ocasional: En algunas regiones se les caza para consumo humano o por deporte.

Enfermedades

