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Bluey | Las Abuelitas
Bluey y Bingo quieren jugar el divertido juego de las abuelitas; todo iba bien hasta que las niñas discuten por un dilema: ¿Las abuelitas pueden bailar?
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Bluey | Paseo en carrito
Bandit está llevando de paseo a Bluey y Bingo, pero el destino está lejos y más aún cuando Bandit se detiene a saludar a muchas personas, cosa que no le gusta a Bluey.
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4 capítulos de 'Bluey' que enseñan a los niños a lavarse las manos antes de comer de manera prácitca y divertida
Muéstrale con el ejemplo, pero también dale un espacio para que lo medite mientras se divierte con estos episodios de su caricatura favorita.
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Bluey | El mercado
Bluey recibió dinero del hada de los dientes, y ahora tiene cinco dólares y no sabe en qué comprar; por suerte, se encontrará con una amiga que le ayudará.
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4 capítulos de 'Masha y el Oso' y 'Bluey' para aprender a entender la tristeza
Entender la tristeza puede ser un proceso difícil para los niños, por eso te dejamos 4 capítulos de ‘Masha y el Oso’ y ‘Bluey’ para que entiendan el sentimiento
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5 juguetes de ‘Bluey’ diseñados para enseñar a los niños a manejar la frustración
Cuando una pieza no encaja o el juego no sale como esperaba, tu hijo tiene una oportunidad para aprender algo que le servirá mucho más allá de la hora de juego
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4 capítulos de Peppa Pig y Bluey para que los niños aprendan a amarrarse los zapatos solos
Estos capítulos serán muy útiles para los pequeños, ahora con el regreso a clase
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4 capítulos de Masha y el Oso y Bluey para que los niños aprendan a compartir sus juguetes sin hacer berrinches
La próxima vez que aparezca el temido “¡es mío!”, recuerda estos capítulos: podrían darte una inesperada herramienta para manejar la situación
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Bluey | Pelota de Yoga
¡Bluey y Bingo quieren jugar con su papá y la pelota de yoga! El problema es que Bingo está muy chiquita y le duele jugar brusco. ¿Qué hará la pequeña Bingo?
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5 episodios de Peppa Pig y Bluey para enseñar a los niños la importancia de cuidar sus cosas
Estos capítulos pueden servirles en su regreso a clases, con el objetivo de que cuiden sus útiles escolares
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