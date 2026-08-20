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Paw Patrol y Masha y El Oso: 4 Capítulos ideales para que los niños aprendan la importancia de pedir disculpas cuando se equivocan
Haz que tus hijos aprendan a reconocer cuando tienen errores de una manera didáctica y muy creativa con sus caricaturas favoritas.
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Masha y el Oso | Inténtalo de nuevo
Los monos llegaron a casa de Oso con un nuevo juego de feria y Masha quiere intentarlo. Para ganar el premio mayor, Masha y el Oso usarán toda su fuerza.
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Masha y el Oso | Bombera del día
Masha quiere ser una bombera de verdad, pero Oso no la deja porque es tan solo una niña. ¿Podrá Masha demostrarle a Oso que puede ser la bombera del día?
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Masha y el Oso | ¿Quién está a cargo?
Oso tiene que salir un rato de la casa para ayudar a su amiga a reparar algo. Así que alguien tiene que quedar a cargo, ¿será Masha, Pingüino o Panda?
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4 capítulos de Masha y el Oso y Bluey para que los niños aprendan a compartir sus juguetes sin hacer berrinches
La próxima vez que aparezca el temido “¡es mío!”, recuerda estos capítulos: podrían darte una inesperada herramienta para manejar la situación
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Masha y el Oso | Cuida tus modales
Es el cumpleaños de Oso y para que Masha pueda asistir a la fiesta de cumpleaños de su mejor amigo, tiene que demostrar que tiene muy buenos modales.
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4 peluches de Masha y el Oso y Bluey para que los niños desarrollen su vocabulario
¿Y si el peluche favorito de tu hijo pudiera convertirse en su compañero de conversación? Estos personajes pueden ayudar a que los pequeños inventen historias, repitan palabras y se animen a hablar mucho más.
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5 juguetes de Plim Plim y Masha y el Oso que ayudan a los niños a despertar mentalmente
Los rompecabezas, bloques, figuras y juegos de memoria ayudarán a los pequeños con ello
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Masha y el Oso | El tour del bosque
Oso se enfrentará a su mayor rival en una carrera de bicicletas, pero Conejo le jugará chueco. Masha ayudará a Oso para que no caiga en ninguna de las trampas.
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8 capítulos de Peppa Pig y Masha y el Oso que todo papá debería enseñarle a sus hijos por esta razón
Estos episodios de las series infantiles ayudan a los padres a dialogar con sus hijos y ayudarles a interpretar lo que ocurre en la pantalla
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