Pinzón mexicano: 3 cosas que amarás y 3 que odiarás de este pájaro

Diversas fuentes de información precisan que México es un país megadiverso que alberga cerca del 10% de las especies del planeta, gracias a su gran variedad de ecosistemas que van desde desiertos hasta selvas tropicales.

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Entre su fauna terrestre destacan grandes depredadores como el jaguar y el lobo mexicano, mamíferos singulares como el mono araña y el coatí, y aves emblemáticas como el águila real y el quetzal. Además, existen especies que son muy comunes y que sorprenden con algunas de sus características.

¿Qué es el Pinzón mexicano?

Entre las especies de aves que pueden observarse en México se encuentra el Pinzón mexicano (Haemorhous mexicanus), conocido comúnmente como gorrión mexicano. Se trata de una pequeña ave que pertenece a una familia completamente distinta a la de los gorriones verdaderos.

La Inteligencia Artificial (Gemini) resume que es una de las aves más comunes, adaptables y fáciles de observar en América del Norte, encontrándose de manera nativa desde el sur de Canadá, pasando por casi todo Estados Unidos, hasta el centro de México.

Características del Pinzón mexicano

Más allá de su belleza y lo que puede representar el Pinzón mexicano en torno a la naturaleza local, quienes deseen atraerlos a su jardín, tenerlos cerca o simplemente conocerlos mejor, deben de tomar en cuenta las siguientes 3 cosas que van a amar de ellos y 3 que podrían llegar a exasperarlos:

Cosas que amarás del pinzón mexicano

Su canto alegre y constante: Los machos son cantantes excepcionales. Tienen un trino melodioso, fluido y muy alegre que interpretan durante casi todo el año, especialmente por las mañanas. A diferencia de otras aves con llamados monótonos, el pinzón mexicano tiene un repertorio variado que le da muchísima vida a cualquier entorno.

El toque de color en tu jardín: Los machos adultos exhiben un hermoso plumaje rojizo o rosado brillante en la cabeza, el pecho y la rabadilla. Un dato fascinante es que su color depende directamente de su dieta: cuantos más carotenoides consuman (a través de bayas y semillas rojas), más intenso será su color. Ver un macho de un rojo encendido es un verdadero espectáculo visual.

Son sumamente sociables y confiados: No son aves asustadizas. Se adaptan de maravilla a la presencia humana, por lo que son clientes habituales de los comederos de jardín. Son muy sociables entre ellos y es común verlos comer en pequeños grupos, interactuando de forma pacífica y permitiéndote observarlos de cerca sin que salgan huyendo al menor movimiento.

Cosas que odiarás o te costará tolerar