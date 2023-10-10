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Azteca 7 y Planeta Anime te traen lo mejor de La AniMole 2023
La Animole de este 2023 tuvo un sinfín de cosplay de manga y anime. Estos fueron los que, sin duda, se llevaron el premio a los mejores en la convención.
Azteca 7 y Planeta Anime acudimos a La AniMole 2023 y nos divertimos muchísimo con las actividades que ofrecía este gran evento, Jessica Bulman pudo armar un RX-78-2 Gundam.
Todos los cosplayers dieron su mejor esfuerzo por recrear a su personaje favorito, y claro que El Maestro Roshi y Goku tenían que estar en esta convención.
¡Nos encantaron los cosplays de Vegeta y Bulma! Sin duda de nuestros favoritos en Planeta Anime.
One Piece se hizo presente en la convención de anime más famosa, y claro que Monkey D. Luffy tenía que aparecer entre la expo.
Este pequeño Super Saiyan robó las miradas de los fans de Dragon Ball que se dieron cita en La AniMole. ¡Hubo muchas fotos con él!
Mikasa y Shingeki no Kyojin nos dejaron con la boca abierta tras recorrer La AniMole, ¡le echaron muchas ganas a su cosplay!
Uno de nuestros antihéroes, Deadpool favoritos llegó con simpatía con una coqueta mochila de unicornio. ¡Teníamos que tomarle foto!
*Suena opening de Sailor Moon en volumen alto. ¡Este cosplay de Sailor Moon Eternal es el sueño de todas nosotras.
Este Supersaiyano Azul robó nuestras miradas pues su diseño era muy profesional. ¡Nos encanta!
¡Grandes personalidades desfilaron por la convención de anime más impresionante del cosmos!
Desde el vestuario, maquillaje y cabello, ¡este cosplay fue uno de nuestros favoritos!
Nuestro duo dinámico de Dragon Ball fueron la maravilla a donde caminaban dentro de La AniMole.
La AniMole duró 3 días y vimos a muchos personajes de One Piece entre ellos, Zoro.
Ésta hermosa pareja estaban interpretando a Sophie y Howl de El Castillo Vagabundo. ¡Todos querían una foto con ellos!
Oh cara mia, mon cherie, mon amour. Esta pareja está lista para nuestro doble estreno Platinum: Los Locos Addams 1 y 2.
Los asistentes llevaron cosplays de todo, tanto de sus caricaturas, animes y pelis favoritas.
César Muratalla, director de Marketing de Bandai Namco México, Adrian Ortega, nuestro Director General de Contenidos de TV Azteca y nuestro conductor de Pop Central, Kenneth Broissin, aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo en La AniMole.
¡Un clásico! El momazo fue recreado en la convención de anime más importante.
Y guapa, y guapa, y reina, y reina. ¡Este cosplay incluía el báculo!
No sabemos qué nos impresiona más si el cosplay con todos los detalles o el hermoso cabello largo de esta Afrodita de Piscis.
Durante 3 días de exposición, muchos cosplays asistieron a la convención, entre ellos este fabuloso Dr. Strange.
¿A quién no le gustaría ser El Capitán América! Sin duda este fan cumplió el sueño de muchos.
El stand de Dragon Ball fue uno de los más solicitados por los fans del anime.
La casa de Slytherin trajo a su representante a desfilar por La AniMole, ¡su uniforme estaba súper cool!
Los fans del anime, comics, pelis, superohéroes y series se dieron lugar en el WTC donde cerca de 35 mil personas asistieron a La AniMole.
Un clásico que de niños todos soñamos, llegó a La AniMole, pero nos hubiera gustado ver al team completo.
Tenemos la prueba de que el One Piece universo es real. ¿Habías visto a tantos Luffys juntos?
Los organizadores nos dieron un adelanto en sus redes: el próximo 15, 16 y 17 de marzo le toca el turno a #LaMole2024.
Azteca 7 y Planeta Anime acudimos a La AniMole 2023 y nos divertimos muchísimo con las actividades que ofrecía este gran evento, Jessica Bulman pudo armar un RX-78-2 Gundam.
Todos los cosplayers dieron su mejor esfuerzo por recrear a su personaje favorito, y claro que El Maestro Roshi y Goku tenían que estar en esta convención.
¡Nos encantaron los cosplays de Vegeta y Bulma! Sin duda de nuestros favoritos en Planeta Anime.
One Piece se hizo presente en la convención de anime más famosa, y claro que Monkey D. Luffy tenía que aparecer entre la expo.
Este pequeño Super Saiyan robó las miradas de los fans de Dragon Ball que se dieron cita en La AniMole. ¡Hubo muchas fotos con él!
Mikasa y Shingeki no Kyojin nos dejaron con la boca abierta tras recorrer La AniMole, ¡le echaron muchas ganas a su cosplay!
Uno de nuestros antihéroes, Deadpool favoritos llegó con simpatía con una coqueta mochila de unicornio. ¡Teníamos que tomarle foto!
*Suena opening de Sailor Moon en volumen alto. ¡Este cosplay de Sailor Moon Eternal es el sueño de todas nosotras.
Este Supersaiyano Azul robó nuestras miradas pues su diseño era muy profesional. ¡Nos encanta!
¡Grandes personalidades desfilaron por la convención de anime más impresionante del cosmos!
Desde el vestuario, maquillaje y cabello, ¡este cosplay fue uno de nuestros favoritos!
Nuestro duo dinámico de Dragon Ball fueron la maravilla a donde caminaban dentro de La AniMole.
La AniMole duró 3 días y vimos a muchos personajes de One Piece entre ellos, Zoro.
Ésta hermosa pareja estaban interpretando a Sophie y Howl de El Castillo Vagabundo. ¡Todos querían una foto con ellos!
Oh cara mia, mon cherie, mon amour. Esta pareja está lista para nuestro doble estreno Platinum: Los Locos Addams 1 y 2.
Los asistentes llevaron cosplays de todo, tanto de sus caricaturas, animes y pelis favoritas.
César Muratalla, director de Marketing de Bandai Namco México, Adrian Ortega, nuestro Director General de Contenidos de TV Azteca y nuestro conductor de Pop Central, Kenneth Broissin, aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo en La AniMole.
¡Un clásico! El momazo fue recreado en la convención de anime más importante.
Y guapa, y guapa, y reina, y reina. ¡Este cosplay incluía el báculo!
No sabemos qué nos impresiona más si el cosplay con todos los detalles o el hermoso cabello largo de esta Afrodita de Piscis.
Durante 3 días de exposición, muchos cosplays asistieron a la convención, entre ellos este fabuloso Dr. Strange.
¿A quién no le gustaría ser El Capitán América! Sin duda este fan cumplió el sueño de muchos.
El stand de Dragon Ball fue uno de los más solicitados por los fans del anime.
La casa de Slytherin trajo a su representante a desfilar por La AniMole, ¡su uniforme estaba súper cool!
Los fans del anime, comics, pelis, superohéroes y series se dieron lugar en el WTC donde cerca de 35 mil personas asistieron a La AniMole.
Un clásico que de niños todos soñamos, llegó a La AniMole, pero nos hubiera gustado ver al team completo.
Tenemos la prueba de que el One Piece universo es real. ¿Habías visto a tantos Luffys juntos?
Los organizadores nos dieron un adelanto en sus redes: el próximo 15, 16 y 17 de marzo le toca el turno a #LaMole2024.