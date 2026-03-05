¿Hay algo que esta chica no haga bien? ¡Anne Hathaway se lanza como cantante! La actriz de The Devil Wears Prada sorprendió a sus seguidores al publicar su primera canción: “Burial”. Este nuevo single forma parte de la banda sonora original de Mother May, su próxima película con A24 y aquí te traemos TODOS los detalles.

Anne Hathaway se lanza como cantante: así es “Burial”, su NUEVO single para la película Mother Mary de A24

La canción fue producida por Jack Antonoff, vocalista de Bleachers y productor de diversos álbumes de Taylor Swift, mientras que Charli XCX y el músico George Daniel co-escribieron el single, junto a Hathaway. ¿El resultado? Una obra pop completamente oscura, que evoca a la perfección la atmósfera de la cinta con líneas como “Este traje negro me queda como un guante” y “Nací para ser la viuda del amor” (This black suit fits like a glove / I was born to be the widow of love). El single ya está disponible en todas las plataformas digitales.

¿De qué trata Mother Mary, la NUEVA película de A24 protagonizada por Anne Hathaway?

Dirigida por David Lowery, Mother Mary apunta a ser una de las cintas más experimentales y oscuras en la filmografía de Anne Hathaway. La película sigue la historia de Mother Mary (Anne Hathaway), una reconocida cantante que se reencuentra con su gran amiga y diseñadora del pasado, Sam (Michaela Coel), para diseñar un nuevo vestido, de cara a su regreso a los escenarios. No obstante, la historia da un giro inesperado cuando se comienza a indagar en el oscuro pasado de Mother Mary, dando como resultado un thriller lleno de visuales y emociones potentes.

¿Quiénes aparecen en Mother Mary? Este es el elenco

Además de la icónica Princesa de Genovia y la actriz Michaela Cole, otros nombres que aparecen en el cast de la cinta incluyen a estrellas como Hunter Schafer (Euphoria), Kaia Gerger (Palm Royale) y la cantante FKA Twigs (The Crow), quien también trabajó en la composición de música original para la cinta.

¿Cuándo se estrena Mother Mary de Anne Hathaway y A24 en México?

Mother Mary de Anne Hathaway y A24 tendrá su estreno en cines a nivel internacional el próximo mes de abril. La fecha exacta aún está por confirmarse, por lo que te recomendamos estar al tanto de las respectivas redes sociales de la cinta, el cast y el estudio.