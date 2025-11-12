7 Datos CLAVE que debes conocer para El Diablo Viste a la Moda 2

El esperado regreso de Miranda Priestly en El Diablo Viste a la Moda 2 está más cerca que nunca, y es que 20th Century Studios acaba de lanzar el primer vistazo OFICIAL de una de las secuelas más esperadas para el 2026. En este teaser pudimos apreciar los ya icónicos tacones rojos, portados por la misma Miranda, quien entrando a un elevador se topa con nada más y nada menos que Andrea.

Y si quieres estar más que preparado para disfrutar de El Diablo Viste a la Moda 2 aquí te contamos 7 datos CLAVE que sí o sí tienes que saber antes de ir a ver al cine la continuación de la historia que cautivó a toda una generación.

1. Regresan personajes icónicos

El Diablo Viste a la Moda 2 traerá de regreso a CASI todos los personajes más icónicos que vimos en la primera entrega de la película:



Miranda Priestly (Meryl Streep)

Andrea Sachs (Anne Hathaway)

Emily Charlton (Emily Blunt)

Nigel (Stanley Tucci)

2. ¿De qué va a tratar?

El Diablo Viste a la Moda 2 se centrará en el declive de las revistas de moda impresas, pasándose hacia el consumo de medios digitales. En esta transición Miranda se enfrentará a Emily, quien ahora es una poderosa ejecutiva de un grupo de lujo.

3. Llegan nuevos personajes

Si bien hasta el momento no se ha revelado cuál será el rol de cada uno de los nuevos personajes, pero ya tenemos los nombres de quienes entran como nuevos al reparto de El Diablo Viste a la Moda 2:



Lucy Liu

Justin Theroux

B.J. Novak

Pauline Chalamet

Kenneth Branagh

4. Guionistas y directores originales

¿Una buena continuación asegurada? David Frankel el director de la primera entrega de El Diablo Viste a la Moda, regresa al frente de la secuela, al igual que Aline Brosh McKenna, la guionista original de la película. Con esto prácticamente nos aseguramos de que el seguimiento de historia y personajes sea pulcro.

5. Alguien no regresa

Uno de los actores de la primera película no regresará a El Diablo Viste a la Moda 2: Adrian Grenier, el actor que dio vida a Nate Cooper, el novio de Andy que todos terminamos odiando.

6. ¿No querían participar en la secuela?

La producción de El Diablo Viste a la Moda 2 dio inicio en junio del 2025, pero antes de eso Anne Hathaway y Meryl Streep habían expresado sus dudas respecto a la idea de regresar o no en esta secuela, algo que evidentemente terminaron aceptando.

7. Fecha de estreno

El Diablo Viste a la Moda 2 se estrenará el 1 de mayo del 2026, llegando a la pantalla grande como uno de los tantos estrenos que nos esperan el siguiente año.