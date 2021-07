Anne Hathaway y la escena accidental de El Diario de la Princesa.

A casi 20 años del estreno de la primera película “El Diario de la Princesa”, siguen saliendo detalles interesantes acerca de la cinta protagonizada por la actriz Anne Hathaway.

Y fue precisamente ella quien sorprendió a los fanáticos del clásico de Disney con un divertido y tierno secreto sobre el film.

Resulta que la escena en la que Mia Thermopolis se cae de las gradas mientras habla con Lily en realidad no tenía un guión, simplemente pasó por accidente.

En un video de “The Happy Days of Garry Marshall” donde rinden homenaje especial al difunto director de “El Diario de la Princesa”, “Mujer Bonita”, entre otras, Anne habló de como fue su experiencia al trabajar con Garry y cómo el director nunca tuvo miedo a la espontaneidad.

“Si estaba bien, se iba directo a la película. No le importaba de dónde viniera, no le importaba lo que sucediera”, contó la actriz.

Este recuerdo la llevó a revelar cómo sucedió dicha escena accidental y espontánea.

“Y hubo un momento en que estábamos filmando en San Francisco. Como era de esperarse, había llovido. Estábamos afuera y tuvimos que grabar muy rápido porque la luz se estaba yendo. Tuvimos que ir a las gradas y el equipo hizo todo lo posible por limpiarlas...”, comenzó Hathaway.

La actriz detalló que Marshall les pidió que en la escena siempre que Heather Matarazzo (Lily) estuviera en el escalón inferior ella debía estar en el superior y después solo debía caminar de un lado a otro, lo que les daría un lindo momento donde ambas se estarían moviendo.

“Supongo que en la toma Heather tenía mucha energía pues se estaba moviendo muy rápido, yo me confundí y me di cuenta de que íbamos a estar en el mismo escalón, así que me di la vuelta rápido, me resbalé en un charco y simplemente me caí. Nos reímos y seguimos con la escena. Nunca lo pensé de nuevo y, de repente, como seis meses después esa escena estaba en el trailer. ¡La guardó! La guardó porque fue un momento encantador”, aseguró Hathaway.

Sin duda, la escena es una de las más icónicas y divertidas de la película, y de la que nadie se imaginaba que se trataba de algo accidental.

Sin duda, la escena es una de las más icónicas y divertidas de la película, y de la que nadie se imaginaba que se trataba de algo accidental.