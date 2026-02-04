Semana del Arte 2026 en CDMX: fechas, ferias y todo lo que debes saber de la Art Week

La Art Week CDMX 2026, o mejor conocida como La Semana del Arte en Ciudad de México, vuelve a considerarse como uno de los encuentros culturales más importantes de toda Latinoamérica. Del 2 al 9 de febrero del 2026, la capital mexicana se transformará en el gran escenario artístico que dé pie a la convergencia entre galerías, ferias internacionales, exposiciones, performances, charlas y eventos que conecten a artistas, curadores, coleccionistas y a todo el público en general.

Ahora lee: ¿Fast & Furious XI ya tiene fecha de estreno?: El final de la saga llegará en marzo

Durante estos 8 días, el arte contemporáneo internacional y mexicano sale de los espacios tradicionales para tomar la vida urbana, invitando al diálogo directo entre la ciudad y los habitantes. Esta edición del 2026 contempla más de 125 actividades distribuidas en museos, galerías independientes y espacios culturales, así como de diversas sedes alternativas.

¿Qué es la Art Week CDMX y por qué es tan relevante?

Es importante señalar que La Semana del Arte no es solo un evento, sino que es una red de ferias y actividades que sacuden de manera simultánea, por lo que su importancia radica en cómo posiciona a la Ciudad de México como un punto clave del circuito global del arte contemporáneo, atrayendo a visitantes de todo el mundo y fortaleciendo la escena artística local. Así mismo, esta iniciativa impulsa el mercado del arte, pues la Art Week CDMX funciona como un espacio de reflexión e intercambio de ideas, catapultando las nuevas propuestas creativas que rondan dentro de la capital.

Fechas clave y programación imperdible de la Semana del Arte 2026

De acuerdo con el comunicado oficial, La Semana del Arte se llevará a cabo del 2 al 9 de febrero, con actividades que comienzan desde el minuto uno.

Estos son los eventos más destacados de los que puedes formar parte:

Material Monday Gallery Walk (2 de febrero): recorridos por galerías de la ciudad que marcan el arranque informal de la semana.

Material Monday Party y fiestas de apertura: encuentros sociales donde el arte se mezcla con música y convivencia.

Charlas, performances y encuentros curatoriales: programados a lo largo de toda la semana en distintos puntos de la ciudad.

Zona Maco: La feria más grande de América Latina

Sin duda, uno de los pilares de La Semana del Arte es Zona Maco, la cual es considerada como la feria de arte contemporáneo feria de arte contemporáneo más grande de Latinoamérica. Zona Maco se llevará a cabo del 4 al 8 de febrero, dentro del Centro Citi Banamex, y se espera que reúna a poco más de 200 galerías nacionales e internacionales.

Feria Material Vol. 12: curaduría y nuevas voces

La Feria Material (Vol. 12), que se realizará del 5 al 8 de febrero en Maravilla Studios, donde se albergarán 78 expositores de 21 países, destacando por su enfoque curatorial, la exposición de galerías emergentes y su fuerte presencia de propuestas latinoamericanas.

Una ciudad que respira arte

Más allá de las ferias principales y más conocidas, La Semana del Arte en CDMX 2026 se extiende por toda la ciudad, pues habrá exposiciones paralelas, experiencias inmersivas, múltiples actividades gratuitas que permitirán a los habitantes citadinos acercarse al arte desde distintos ángulos.