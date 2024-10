La creadora de Mary Poppins odiaba la magia de Disney

Por supuesto que has visto Mary Poppins y si no, has escuchado que existió una película de Disney con ese nombre. Y si no, has escuchado el vocablo: ‘Supercalifragilisticoespialidoso'. Pero, ¿sabías que la creadora de Mary Poppins odiaba la película? Te contamos quién fue Pamela L. Travers y su repudio hacia la obra que hizo Disney a partir de su cuento.

¿Quién creó a Mary Poppins?

Pamela Lyndon Travers, nacida en Australia como Helen Lyndon Goff, es recordada por ser la creadora de Mary Poppins, una niñera mágica que se convirtió en un ícono de la literatura infantil. Sin embargo, lo que muchos no saben es que Travers nunca estuvo satisfecha con la adaptación cinematográfica que Walt Disney realizó en 1964. Aunque la película Mary Poppins se consolidó como un éxito rotundo, ganando cinco premios Óscar, la autora detestaba la versión que el estudio creó de su amada niñera.

Para Travers, Mary Poppins no era la niñera dulce y encantadora que interpretó Julie Andrews, sino una figura más severa, enigmática y, en ocasiones, intimidante. La versión literaria de la niñera no sonreía ni perdía el tiempo en ser amable. Esta gran diferencia en la interpretación del personaje fue solo una de las muchas razones por las que Travers se opuso firmemente a la película.

¿Por qué a Travers no le gustó Mary Poppins de Disney?

Desde el inicio, Travers se mostró reacia a vender los derechos cinematográficos de su obra. De hecho, resistió durante más de 20 años a las insistentes propuestas de Walt Disney. Finalmente, presionada por problemas económicos, cedió, pero dejó claro que no estaba conforme con prácticamente ningún elemento de la película. Travers odiaba las secuencias animadas, como la famosa escena de los pingüinos bailarines, y sentía que términos como “Supercalifragilisticoespialidoso” eran irreverentes y le restaban seriedad a su obra.

Además, Travers tenía objeciones serias respecto al reparto. Nunca aprobó a Julie Andrews para el papel de Mary Poppins, prefiriendo actores más serios como Richard Burton o Laurence Olivier. Para ella, el tono alegre y sentimental de la película distorsionaba completamente el espíritu original de los libros.

Aunque la película fue un éxito y catapultó a Mary Poppins a la fama mundial, Travers siempre sintió que la versión de Disney traicionaba la esencia de su obra. A pesar de su desagrado, la película sigue siendo un clásico, pero la Mary Poppins de Travers, más oscura y misteriosa, sigue siendo una figura fascinante en el mundo literario. ¿Te podrías imaginar a Mary Poppins en su ‘versión original’?