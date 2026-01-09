Se va CONTRA Emma Stone: esta fue la REACCIÓN de Jennifer Lawrence al NO ser nominada a los Actor Awards (SAG)

La temporada de premios continúa. Recientemente, se dieron a conocer los nominados a los Actor Awards , anteriormente conocidos como SAG Awards. A través de esta gala, el sindicato SAG-AFTRA premia las mejores actuaciones del cine y la televisión. Si bien este año Jennifer Lawrence ofreció un performance excepcional en la cinta de a24, ‘Die My Love’, su actuación no fue considerada para estos premios. Como era de esperarse, la reconocida actriz de Hollywood no se quedó callada y compartió cuál fue su reacción al no verse nominada. ¿Lo curioso? ¡Emma Stone terminó implicada!

Así reaccionó Jennifer Lawrence al no ser nominada a los Actor Awards: se fue contra Emma Stone

Según reveló la famosa Katniss Everdeen, tanto ella como Stone son parte de un mismo chat grupal. Una vez que las nominaciones salieron a la luz, los miembros del grupo comenzaron a felicitar a Emma, quien fue nominada por su actuación en Bugonia. Jennifer no pudo creer que su colega había sido nominada y ella no, por lo que se limitó a responder con un “¡¿QUÉEE?!” acompañado de emojis tristes.

“Estamos en un chat grupal las dos y la nominaron a un SAG y a mí no”, relata Jennifer Lawrence. “Escribí ‘¡¿QUÉEE?!’ Todos sus amigos decían ‘¡Felicidades, Emma!’ y yo sólo puse un emoji triste. Cada vez que ella [Emma] intenta hablarme le digo, ‘¿Por qué no me pides perdón?’. Ha arrasado conmigo durante décadas, pero es un honor”, agrega la actriz.

La amistad entre Jennifer Lawrence y Emma Stone

Por si no quedó claro, la reacción de Jennifer Lawrence estuvo cargada de sarcasmo, pues ésta mantiene una buena amistad con Emma Stone. Ambas estrellas son amigas desde hace años atrás. De hecho, su vínculo se forjó por un acosador en común, que solía enviarles mensajes antes de que ambas se conocieran. Cuando se encontraron por primera vez, compartieron sus respectivas anécdotas, dando paso a una de las amistades más queridas en la industria del entretenimiento.

Estas son las nominadas a Mejor Actriz en los Actor Awards (SAG)

Además de Emma Stone, las nominadas en la categoría de Mejor Actriz en los Actor Awards (SAG) son: Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue) y Chase Infiniti (One Battle After Another).

¿Cuándo son los Actor Awards (SAG) 2026? Fecha y hora de la entrega de premios

La 32a edición de los Actor Awards - anteriormente conocidos como SAG Awards - se llevarán a cabo el domingo 1 de marzo en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, California. La gala podrá seguirse en vivo a través de streaming.