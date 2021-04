Antes de ser actor, Will se dedicaba a la música y tenía un grupo llamado “DJ Jazzy & The Fresh Prince”.

FOTOS | ¿Cómo consiguió Will Smith su papel en El Príncipe del Rap?

Para Will Smith su actuación en “El Príncipe de Rap” fue el comienzo de su carrera, pero la forma en que consiguió esta oportunidad fue muy extraña.

En la actualidad Will Smith es considerado uno de los mejores actores de Hollywood, su carrera como actor ha sido muy prolífica y ha conseguido importantes papeles en grandes producciones.

La carrera de Smith en la actuación comenzó en una de las series más populares de los 90, “El Príncipe del Rap”, la cual representó no sólo su lanzamiento al estrellato, sino uno de los momentos más decisivos de su vida, pues la forma en la que consiguió el papel no fue nada convencional.

Antes de ser actor, Will tenía una carrera como cantante en el grupo de hip hop DJ Jazzy & The Fresh Prince, pero el segundo disco de la agrupación no fue muy exitoso, además de que no tenían mucho dinero.

Esto llevó al Smith a buscar la forma de generar dinero por otros medios, por lo que convencido por su novia de ese entonces asistió al programa Arsenio Hall Show y fue ahí donde conoció a Benny Medina, el verdadero Príncipe del rap.

Benny le explicó a Will la idea del show y le expresó que le parecía que él era perfecto para el papel, y aunque Smith le aclaró que no era actor, aceptó hacer una audición.

En diciembre de 1989, el actor fue a una fiesta en donde había varios famosos y en ese lugar se encontró con Medina, quien a su vez le presentó a Quincy Jones, el productor, quien obligó a Smith hacer el casting para la serie ahí mismo.

“Quincy me dio un guión, me dijo que él no tenía tiempo y que tenía 10 minutos para estudiar el guión. Iban a pedirles a las personas que dejaran libre la sala de la casa para hacer una audición”, relató Smith a través de un video que compartió en YouTube.

Will trató de convencer al productor de realizar el casting en una semana, pues no se sentía preparado para hacerlo en ese momento, pero no funcionó y finalmente tuvo que aceptar y hacer la audición. El también cantante recuerda que al final todos estaban aplaudiendo.

Entre las personas que vieron su audición se encontraban los productores del canal NBC, en el que meses después se transmitió la serie.

Ese mismo día Quincy Jones llamó a los abogados para que delante de ellos se firmara el contrato para realizar la serie y tres meses después empezaron a grabar el piloto de “El Príncipe del Rap”.

Smith asegura que hay una moraleja en la historia de cómo consiguió el papel: “La moraleja de la historia es siempre decir que sí y creo que escuchar a tu novia”, bromeó.

“El Príncipe del Rap” es una comedia protagonizada por Will Smith, la cual empezó a transmitirse en 1990 y llegó a su fin en 1996 tras 148 episodios y 6 temporadas.

No te pierdas “El Príncipe del Rap” de lunes a jueves por la pantalla de Azteca 7.