FOTOS | Estos son los secretos más ocultos de Sabrina, la bruja adolescente.

“Sabrina, la bruja adolescente” fue una de las series más populares y exitosas de los noventa, y ahora a casi 25 años de su lanzamiento nos pusimos nostálgicos y la revivimos para ti a través de la señal de azteca 7.

Todos recordamos las divertidas aventuras de Sabrina Spellman, una simpática y dulce adolescente con poderes mágicos y a su sabio y muy sarcástico gato negro ‘Salem’, quienes a lo largo de 7 temporadas nos regalaron momentos de risa y hasta nos hicieron suspirar.

Sin embargo, detrás de la realización de esta historia hay algunos secretos ocultos que seguramente no conocías, es por eso que aquí te los contamos ¡todos!

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ESTA BASADA EN UN CÓMIC

La serie basó su historia en el cómic, el cual por cierto era más oscuro que el proyecto de los 90, y su primera aparición fue en el universo de Archie Comics. La primera temporada se emitió en 1996.

SOLO DOS PERSONAJES SALIERON EN TOOODOS LOS CAPÍTULOS.

A lo largo de las 7 temporadas, solo hubo dos personajes que salieron en todos y cada uno de los 163 episodios: Sabrina y Salem.

HABÍA MUCHOS SALEM

Como se sabe, para la grabación de la serie la producción utilizó una marioneta de gato negro para las importantísimas apariciones de Salem, pero lo que seguro no sabías es que para las escenas donde parece más un gato real se usaron 3 mininos de verdad llamados Elvis, Witch y Warlock.

NI TAN ADOLESCENTE…

Aunque en la historia Sabrina tenía 16 años cuando supo que era una bruja, la verdad es que Melissa Joan Hart era unos años más grande que su personaje, al inicio de la primera temporada la actriz tenía 20 años y al finalizar la serie tenía 27.

PRIMERO FUE PELÍCULA Y LUEGO SERIE

Antes de que “Sabrina, la bruja adolescente” tomara el formato de serie fue una película, en la cual sale la misma Melissa interpretando a Sabrina y las actrices Charlene Ferntz y Sherry Miller como las tías Zelda y Hilda respectivamente, además esta cinta fue producida por Paula Hart, mamá de Melissa.

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RESULTA QUE SÍ ERAN FAMILIA

La actriz que interpretó a Amanda, la odiosa prima de Sabrina, fue nada más y anda menos que Emily Hart, hermana menor de Melissa. Incluso apareció en una de las temporadas haciendo el papel de Sabrina cuando era pequeña.

UN HOMENAJE AL PUEBLO DE SALEM

En la serie, Sabrina vive en el ficticio pueblo de Westbridge el cual tiene el código postal 01970, que a su vez es el código real del famosísimo pueblo de Salem, la “ciudad de las brujas”.

HUBO MAGIA REAL

El personaje de Drell, un poderoso brujo cabeza del Consejo de Brujas, fue interpretado por Penn Jillette, quien en realidad es uno de los magos más famosos del mundo, por lo que no dudaríamos que alguno de los hechizos fuera un truco de magia muuuy real.

DEL CINE A LA TV ¡Y DE NUEVO AL CINE!

Como ya te contamos, este proyecto inició siendo una película que después se convirtió en serie, pero fue tal el éxito que al mismo tiempo que se grababan los episodios, se dieron tiempo para filmar dos películas: “Sabrina va a Roma” en 1998 y “Sabrina en el paraíso marino” en 1999.

Ahora que ya conoces los secretos más oscuros de nuestra bruja favorita estamos seguros de que no vas a querer perderte ningún detalle de sus aventuras a lado de Salem y sus tías Hilda y Zelda.

Puedes ver “Sabrina, la bruja adolescente” de lunes a jueves por la señal de Azteca 7.