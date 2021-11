Avengers: Infinity War inspiró una investigación sobre los chasquidos.

Luego del estreno de la película Avengers: Infinity War, varios expertos decidieron realizar una investigación que arrojó que Thanos simplemente no pudo haber realizado aquel famoso gesto que provocó la desaparición de la mitad del MCU.

Avengers: Infinity War inspiró muchas cosas, pero probablemente las teorías de algunos seguidores de Marvel Studios no son nada comparadas con lo que decidió hacer un grupo de científicos.

Y es que de acuerdo con un par de investigadores del Instituto Tecnológico de Georgia, salieron del cine con ganas de investigar el proceso que hace posible un chasquido.

Concretamente, después de esta cinta, Raghav Acharya y M. Saad Bhamla comenzaron a preguntarse si Thanos efectivamente podría haber realizado un chasquido con el famoso guante que ostentaba las gemas del infinito.

Tras esto, Acharya y Bhamla usaron un marco general para explicar los movimientos sorprendentemente poderosos y ultrarrápidos observados en los organismos vivos que el propio Bhamla, Mark Ilton y otros colegas habían desarrollado para una investigación anterior.

Así, usando imágenes de alta velocidad y un procesamiento de fotos automatizado, consiguieron determinar que cuando un humano hace un chasquido común y corriente con los dedos desnudos se registran velocidades sorprendentes y un factor clave en aquello sería la fricción.

Cuando vi los datos por primera vez, salté de mi silla. El chasquido del dedo ocurre en sólo siete milisegundos, más de veinte veces más rápido que un abrir y cerrar de ojos, que toma más de 150 milisegundos

Los científicos detrás de esta investigación que fue publicada por el Journal of the Royal Society Interface no se olvidaron de su inspiración inicial; con los datos sobre los chasquidos normales, procedieron a indagar en los cambios de ese proceso cuando hay más fricción en juego al cubrir los dedos con diferentes materiales como dedales metálicos.

Los resultados

Esta investigación sostiene que Thanos simplemente no podría haber hecho aquel movimiento para desatar el poder de las gemas del infinito.

Nuestros resultados sugieren que Thanos no podría haber chasqueado sus dedos con esa cubierta de metal

No obstante, solo esta es solo una teoría que se suma a varias que existen; lo más importante es que Thanos es uno de los villanos más queridos del MCU.



