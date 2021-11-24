Revelan el secreto mejor guardado de Up, una aventura de altura.

La compañía Pixar acaparó la atención del mundo con la película Up: una aventura de altura en 2009. Esta producción narra la historia de un viudo jubilado que se llama Carl, quien decide viajar con su casa hasta Venezuela por medio de globos de helio.

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Por ello ahora te revelamos la cantidad de globos que necesitó este personaje para realizar esta singular aventura y poder salvar su casa de una demolición que sería segura, ya que el protagonista se negó rotundamente a vender su casa

¿Cuántos globos para levantar una casa?

Para poder llevar a cabo esta simulación, la compañía ensayó nuevas técnicas de sombreado que llevarían su software de renderizado RenderMan. El director Steve May explicó:

Los globos eran el mayor problema. Manejar la complejidad de la cubierta del globo requería algunas técnicas nuevas

La solución fue una simulación basada en la física. Para el 2007, Jon Reisch y Eric Froemling, directores técnicos de FX, se encargaron de la tarea de transformar el dosel del modelo estático.

Necesitábamos encontrar una manera de simular o animar los globos. Se requirió un gran esfuerzo para reescribir nuestra tubería de cuerpo rígido desde cero

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Finalmente, el total de globos utilizados fue de 10.297. Globo por globo estaban unidos a la chimenea de la casa a través de una cuerda con miles enredaderas.

