Esto es lo que ocurrirá en el final de Los Simpson, según su productor.

El productor y guionista de Los Simpson ya adelantó qué es lo que ocurrirá en el final de la serie de la familia amarilla, misma que ya suma 33 exitosas temporadas.

Al Jean adelantó durante una entrevista con Radio Times lo que ocurrirá al término del programa, pero a los fans de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie no les gustó mucho la idea.

De acuerdo con el productor y guionista, la serie de la familia amarilla terminaría regresando al primer capítulo durante el desfile navideño.

“Mencioné que habría un final en donde en el último episodio regresarían al desfile navideño del primer capítulo, de modo que toda la serie sería un bucle continúo”, reveló.

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Un inesperado desenlace de Los Simpson

Los Simpson son todo un referente de la cultura pop en la actualidad y cuentan con millones de espectadores a lo largo y ancho de todo el mundo.

La popular serie estadunidense ha dado muchas sorpresas en cada una de las aventuras a las que se ha enfrentado la famosa familia amarilla.

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