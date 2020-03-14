Luis Malagón, el joven portero de Monarcas que está viviendo un sueño

Luis Malagón, el joven portero de Monarcas que está viviendo un sueño

El joven cancerbero de Monarcas sueña con ganarse un lugar en la Selección Azteca y buscar el boleto a Tokio 2020.

Luis Malagón, el joven portero de Monarcas que está viviendo un sueño con Monarquìa, este torneo el arquero se convitió en titular, pues el director técnico de Monarcas Morelia, el argentino Pablo Guede, apostó por el juvenil para ser el encargado de cubrir el arco desde el juego de Pumas de la UNAM en la jornada 7, en lugar del uruguayo Sebastián Sosa.

El joven cancerbero de Monarcas espera con ganarse un lugar en la Selección Azteca y buscar el boleto a Tokio 2020, aunque sabe que tiene competencia de mucha calidad como Raúl Gudiño de Chivas Rayadas de Guadalajara y Pepe Hernández de Atlas

Sabe que los Juegos Olímpicos pueden ser tan grandes como un Mundial y hay que tranajar muy duro para aprovechar las oportunidades y disfrutar el momento.