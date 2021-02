FOTOS | ¿Quién es realmente The Weeknd? Te adentramos más en su vida.

¿Qué hay detrás del éxito y el glamour?

De padres etíopes, nació el 16 de febrero de 1990 en Toronto, Canadá, fue un adolescente bastante rebelde y con tan solo 11 años, tuvo fácil acceso a sustancias prohibidas. pero, ¿quién es realmente The Weeknd? Sigue leyendo y entérate de todo.

Abel Makkonen Tesfaye, ha pisado fuerte desde el inicio de su carrera en 2010, se ha convertido en uno de los artistas más aclamados de esta década. Su vida va más allá de sus noviazgos, problemas legales e incluso el haberle declarado la guerra a los Premios Grammy. Sus canciones están posicionadas a nivel internacional y hasta el momento, cuenta con 5 álbumes de estudio, una trilogía y 3 mix tapes.

Te preguntarás, ¿por qué eligió ese nombre artístico? Es muy sencillo, él y uno de sus mejores amigos decidieron abandonar la escuela por un fin de semana pero jamás volvieron. Por otro lado; tuvo que modificar la estructura del nombre para evitarse problemas con la banda canadiense del mismo nombre.

Su primer presentación se llevó a cabo en el 𝑀𝑜𝑑 𝐶𝑙𝑢𝑏 de su natal Toronto después de ese día, nada volvió a ser igual para The Weeknd ya que desde ese momento, no ha tenido más que hit tras hit, siempre se habla de él y no solo por su talento sino por sus tórridos romances con hermosas mujeres como Bella Hadid y Selena Gomez, sus extravagantes cambios de look y su peculiar y algo misteriosa forma de ser lo han puesto en el ojo del huracán.

¿Quién fue su fuente de inspiración? The Weeknd tiene nada más y nada menos que a R.Kelly, Michael Jackson y Prince, y gracias a ellos decidió volverse un cantante de talla internacional y, ¡vaya que lo ha conseguido! Tanto así, que este domingo 7 de febrero será el encargado del medio tiempo del Super Bowl LV.

Así que ya lo sabes, este domingo a las 5:00 p.m. no puedes dejar de formar parte de #LaLeyDelMásFuerte claro, con la mejor transmisión, la de Azteca 7. ¡Ahí nos vemos!