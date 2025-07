Betty La Fea: La historia continúa, fecha de estreno de la temporada 2, tráiler y qué podemos esperar

¡Ayyy Marce! Agárrate porque la historia de Betty, Don Armando, el cuartel, Marcela, Patricia y Hugo Lombardi no ha terminado. Después de una exitosa y esperada primera temporada de Betty La Fea: La historia continúa, se ha anunciado la continuación de esta serie ahora con una segunda temporada, ¿qué podemos esperar y cuándo se va a estrenar? ¡Aquí te lo cuento!

Betty La Fea: La historia continúa, ¿de qué va a tratar la temporada 2?

Repasemos rápidamente qué fue lo que vimos en la temporada uno de Betty La Fea: La historia continúa, aquí retomamos la historia de Betty y Don Armando, quienes después de haber sorteado diferentes obstáculos para estar juntos, deciden separarse debido a diferentes desacuerdos que tuvieron.

Y si tú no has terminado de verla tengo que advertirte que aquí vienen algunos spoilers, pues después de algunos episodios en donde esperamos que Betty y Armando regresen, no sucede, y el presidente de Ecomoda termina firmando los papeles de divorcio, cerrando la temporada 1 con una escena en donde vemos a Beatriz Pinzón Solano en Cartagena, con aparentemente un nuevo interés amoroso.

Con esto en mente iniciaría la temporada 2 de Betty La Fea: La Historia continúa, la cual promete volver recargada. Con un primer tráiler ya revelado pudimos ver diferentes historias desarrollándose: Betty con un nuevo novio, Armando con problemas con su hija, Marcela con un nuevo interés amoroso, y ¡el regreso de Aura María!

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Betty La Fea: La historia continúa?

Con más humor y drama que nunca, Betty La Fea: La Historia Continúa se estrenará en Amazon Prime el próximo 15 de agosto del 2025.

¿Cuál es el reparto de Betty La Fea: La historia continúa?

Con los icónicos personajes de la novela de Fernando Gaitán, Betty La Fea: La Historia Continúa retoma estas entrañables historias con el cast original de la telenovela colombiana, por lo que el reparto se conforma de: