¿Secretos al descubierto? La HUMILLANTE derrota de Angelina Jolie ante Brad Pitt

El enfrentamiento entre Brad Pitt y Angelina Jolie por la icónica bodega francesa Château Miraval dio un giro inesperado. Un juez falló a favor del actor , ordenando que Jolie entregue correos electrónicos privados y mensajes de texto relacionados con la venta de su parte del viñedo. La decisión representa una victoria significativa para Pitt, quien busca demostrar que su exesposa actuó de manera deshonesta en la transacción realizada en 2021 con el Grupo Stoli.

Los correos electrónicos privados de Angelina Jolie al descubierto

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, las comunicaciones exigidas por el tribunal podrían revelar que Jolie ocultó sus verdaderas intenciones desde el inicio. La actriz de "Maléfica", de 50 años, tiene un plazo de 45 días para entregar los documentos. Para Pitt, estas pruebas serían clave para demostrar que su expareja violó el acuerdo de no vender acciones sin consultarse mutuamente, pacto que ambos habrían establecido desde la compra de la propiedad en 2008 por $28,4 millones de dólares.

La defensa de Angelina Jolie

El equipo legal de Jolie calificó el fallo como una violación a la ley de privilegio de California. Su abogado, Paul Murphy, declaró que la decisión “socava el derecho fundamental de la Sra. Jolie a un juicio justo” y aseguró que apelarán. Además, acusó a Pitt de mantener un patrón de acoso y control hacia la actriz, señalando que esta demanda es “una manifestación más de los años de esfuerzos del Sr. Pitt por acosarla”.

Un negocio familiar convertido en campo de batalla

Château Miraval no fue solo una inversión millonaria, sino también el símbolo de un proyecto compartido. Pitt y Jolie, que se casaron en 2014 y se separaron en 2019, planearon criar a sus hijos en el viñedo y construir un negocio familiar. Sin embargo, la venta de Jolie al Grupo Stoli en 2021 desató una guerra legal que hoy expone detalles íntimos de su relación y de sus decisiones financieras.

¿Por qué es una humillación para Angelina Jolie?

La orden judicial representa una humillación pública para Angelina Jolie, quien deberá entregar información que intentó mantener bajo reserva. Para Pitt, en cambio, la victoria fortalece su posición.

Con la apelación en camino, el conflicto está lejos de resolverse. Sin embargo, la exigencia de entregar correos electrónicos y mensajes de texto marca un precedente que podría inclinar la balanza a favor de Pitt.