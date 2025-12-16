Angelina Jolie: Las impactantes fotografías de las cicatrices de su mastectomía

La actriz y productora Angelina Jolie sorprendió al mundo al aparecer en la portada de Time France, mostrando por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía preventiva realizada hace diez años. A sus 50 años, la ganadora del Oscar compartió un poderoso mensaje de resiliencia y sororidad.

"Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que amo. Siempre me conmueve ver a otras mujeres compartir las suyas", expresó Jolie en la entrevista. La actriz explicó que decidió participar en la portada porque la revista abordaría temas de salud mamaria, prevención y conocimiento sobre el cáncer de mama.

El gesto simbólico en la portada

Con el cabello suelto y lacio, vestida de negro y con un maquillaje mínimo, Jolie posó colocando una mano sobre su pecho desnudo, resaltando de manera sutil la cicatriz visible entre su pulgar y el top negro. Una imagen que, más allá de lo estético, transmite un mensaje de fortaleza y conciencia.

La decisión preventiva de Jolie

En 2013, Jolie se sometió a la cirugía tras conocer que había heredado la mutación genética BRCA1, lo que aumentaba significativamente su riesgo de padecer cáncer de mama y de ovario. La decisión estuvo marcada por la pérdida de su madre, Marcheline Bertrand, quien falleció a causa de la enfermedad.

"Quería escribir esto para contarles a otras mujeres que la decisión de someterse a una mastectomía no fue fácil, pero estoy muy contenta de haberla tomado", escribió en su momento para el New York Times.

La actriz reveló que sus probabilidades de desarrollar cáncer de mama disminuyeron del 87% a menos del 5%, lo que le permitió transmitir tranquilidad a sus seis hijos: Maddox (24), Pax (22), Zahara (20), Shiloh (19) y los gemelos Knox y Vivienne (17).

Más allá de la mastectomía

Posteriormente, Jolie también se sometió a la extirpación de ovarios y trompas de Falopio como medida preventiva. En declaraciones recientes a Hello! reafirmó que no se arrepiente: “Elegí hacerme esa cirugía porque perdí a mi madre y a mi abuela muy joven. Esas son mis decisiones. No digo que todo el mundo deba hacerlo así, pero es importante tener la opción”.

Un mensaje de empoderamiento femenino

En su entrevista con Time France, Jolie subrayó que las decisiones médicas deben ser personales y que las mujeres necesitan información y apoyo para tomarlas: “Las decisiones sobre atención médica deben ser personales y las mujeres deben tener la información y el apoyo que necesitan para tomar esas decisiones”.