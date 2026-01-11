Tras GANAR el Oscar, Brendan Fraser REGRESA con esta emotiva película que te hará LLORAR

El 2023 fue el año de Brendan Fraser. Tras protagonizar The Whale, de Darren Aronofsky, el famoso George de la Selva se consolidó como uno de los mejores actores de Hollywood. Su actuación en el melodrama le valió el Oscar a Mejor Actor, además de hacerlo acreedor a un SAG y un Critics Choice Awards . Ahora, a tres años de aquel rotundo éxito, Fraser regresa a la gran pantalla con un emotivo drama: Rental Family, también conocida como Familia en Renta, en español.

¿De qué trata Rental Family? Así es la nueva película de Brendan Fraser que te hará llorar

Rental Family, de la directora Hikari, cuenta la historia de Phillip Vanderploeg, un actor estadounidense deprimido que vive en Tokio. Para sobrevivir, se une a una agencia japonesa que se dedica a la famosa práctica de “familias de alquiler”. Es decir, renta su tiempo para actuar como familiar de alguien más en la vida real. A lo largo del camino, encontrará su identidad mientras forja vínculos inesperados dentro de una de estas familias, dando como resultado un drama verdaderamente emotivo.

“En Japón se puede alquilar casi cualquier cosa”, cuenta Brendon Fraser. “También se puede alquilar una familia, ya que existe una necesidad real entre la gente para sentirse realizada. Así que simplemente se acercan y preguntan: ‘¿Puedes ayudarme?’”, añade el actor, haciendo énfasis en este concepto real en la cultura japonesa.

Además de Brendan Fraser, el elenco de Rental Family está conformado por Mari Yamamoto, Shannon Gorman y Takehiro Hira.

¿Qué calificación tiene Familia en Renta?

La cinta, coescrita por Stephen Blahut, tiene una duración de una hora con 50 minutos. Hasta ahora, su recepción ha sido bastante buena. En sitios web de reseñas y críticas de cine, como IMDb y Filmaffinity, la cinta cuenta con una calificación de 7,9/10 y 6,9/10, respectivamente. En Rotten Tomatoes, la aprobación es mayor un un 88% a nivel general.

¿Dónde ver Rental Family en México?

Si bien la película tuvo su estreno en varios cines internacionales en noviembre de 2025, en México, Rental Family o Familia en Renta, apenas se estrenó el pasado jueves, 8 de enero. Actualmente, está disponible en las principales cadenas cinematográficas del país, donde se espera que permanezca el resto del mes. Para ver la cinta, acude a la taquilla del cine de tu preferencia o busca entradas en línea.