“Bridgerton”: Desde cuándo estará DISPONIBLE la Parte 2 de la cuarta temporada

La espera ha terminado para los apasionados seguidores de la Regencia londinense y los secretos de la alta sociedad. Ya los fanáticos de “Bridgerton” podrán disfrutar de los últimos capítulos de la cuarta temporada, ya que Netflix ya subió la segunda parte de los episodios en su plataforma global. Luego de semanas cargadas de suspenso y especulaciones en redes sociales, los fanáticos ya sabrán cómo se termina de desarrollar la esperada historia de amor entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek.

El carismático Luke Thompson, quien interpreta a Benedict Bridgerton, bromeó recientemente en una entrevista diciendo que los dos se habían "malinterpretado por completo" en la Parte 1 de la temporada, dejando a la audiencia con el corazón en un hilo tras el último encuentro de la pareja.

¿Qué debes saber de los nuevos capítulos de “Bridgerton”?

La temporada 4, parte 2 de “Bridgerton” ya está disponible en Netflix a partir de las 3 a. m. de este 26 de febrero. Para aquellos que deseen repasar el cronograma, la primera parte fue estrenada el pasado 29 de enero y, manteniendo la tradición de las temporadas anteriores, esta cuarta entrega tiene una duración total de ocho capítulos, divididos en dos bloques de cuatro.

¿Quién es quién en “Bridgerton”? Guía del reparto completo

Luke Thompson es Benedict Bridgerton

Yerin Ha es Sophie Baek

Claudia Jessie es Eloise Bridgerton

Luke Newton es Colin Bridgerton

Nicola Coughlan es Penelope Bridgerton née Featherington

Ruth Gemmell es Violet Bridgerton

Jonathan Bailey es Anthony Bridgerton

Simone Ashley es Kate Sharma

Florence Hunt es Hyacinth Bridgerton

Will Tilston es Gregory Bridgerton

Hannah Dodd es Francesca Stirling née Bridgerton

Golda Rosheuvel es la reina Charlotte

Hugh Sachs es Brimsley

Adjoa Andoh es Lady Danbury

Julie Andrews es Lady Whistledown (voz)

Victor Alli es Lord John Stirling

Daniel Francis es Lord Marcus Anderson

Polly Walker es Portia Featherington

Lorraine Ashbourne es Mrs. Varley

Martins Imhangbe es Will Mondrich

Emma Naomi es Alice Mondrich

Masali Baduza es Michaela Stirling

Isabella Wei es Posy Li

Michelle Mao es Rosamund Li

Katie Leung es Lady Araminta Gun

Gracie McGonigal es Hazel

Geraldine Alexander es la señora Wilson

Oli Higginson es el lacayo John

