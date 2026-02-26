“Bridgerton”: Desde cuándo estará DISPONIBLE la Parte 2 de la cuarta temporada
La segunda parte de la cuarta entrega de “Bridgerton” ya aterrizó en Netflix. Descubre el final entre Benedict y Sophie y repasa el elenco completo
La espera ha terminado para los apasionados seguidores de la Regencia londinense y los secretos de la alta sociedad. Ya los fanáticos de “Bridgerton” podrán disfrutar de los últimos capítulos de la cuarta temporada, ya que Netflix ya subió la segunda parte de los episodios en su plataforma global. Luego de semanas cargadas de suspenso y especulaciones en redes sociales, los fanáticos ya sabrán cómo se termina de desarrollar la esperada historia de amor entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek.
El carismático Luke Thompson, quien interpreta a Benedict Bridgerton, bromeó recientemente en una entrevista diciendo que los dos se habían "malinterpretado por completo" en la Parte 1 de la temporada, dejando a la audiencia con el corazón en un hilo tras el último encuentro de la pareja.
¿Qué debes saber de los nuevos capítulos de “Bridgerton”?
La temporada 4, parte 2 de “Bridgerton” ya está disponible en Netflix a partir de las 3 a. m. de este 26 de febrero. Para aquellos que deseen repasar el cronograma, la primera parte fue estrenada el pasado 29 de enero y, manteniendo la tradición de las temporadas anteriores, esta cuarta entrega tiene una duración total de ocho capítulos, divididos en dos bloques de cuatro.
¿Quién es quién en “Bridgerton”? Guía del reparto completo
Luke Thompson es Benedict Bridgerton
Yerin Ha es Sophie Baek
Claudia Jessie es Eloise Bridgerton
Luke Newton es Colin Bridgerton
Nicola Coughlan es Penelope Bridgerton née Featherington
Ruth Gemmell es Violet Bridgerton
Jonathan Bailey es Anthony Bridgerton
Simone Ashley es Kate Sharma
Florence Hunt es Hyacinth Bridgerton
Will Tilston es Gregory Bridgerton
Hannah Dodd es Francesca Stirling née Bridgerton
Golda Rosheuvel es la reina Charlotte
Hugh Sachs es Brimsley
Adjoa Andoh es Lady Danbury
Julie Andrews es Lady Whistledown (voz)
Victor Alli es Lord John Stirling
Daniel Francis es Lord Marcus Anderson
Polly Walker es Portia Featherington
Lorraine Ashbourne es Mrs. Varley
Martins Imhangbe es Will Mondrich
Emma Naomi es Alice Mondrich
Masali Baduza es Michaela Stirling
Isabella Wei es Posy Li
Michelle Mao es Rosamund Li
Katie Leung es Lady Araminta Gun
Gracie McGonigal es Hazel
Geraldine Alexander es la señora Wilson
Oli Higginson es el lacayo John
Lee también: Antes de PERDER el norte: Creadores de “Smiling Friends” anuncian el final de la serie
Nicola Coughlan y la pérdida de amigos al volverse famosa