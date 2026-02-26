Antes de PERDER el norte: Creadores de “Smiling Friends” anuncian el final de la serie

Michael Cusack y Zach Hadel, las mentes maestras detrás de la increíble serie animada para adultos “Smiling Friends”, anunciaron que el programa terminará luego de tres temporadas exitosas. Desde el fenómeno de “Rick and Morty”, no se había experimentado un éxito tan disruptivo y fresco como el de esta producción. A través de un video difundido recientemente en Adult Swim, Cusack y Hadel explicaron que factores como el agotamiento jugaron un papel fundamental en esta decisión, impulsada por el deseo ferviente de que el programa no pierda su rumbo creativo ni su calidad característica.

¿Cuándo serán publicados los capítulos finales de "Smiling Friends"?

Los últimos dos capítulos de esta etapa se estrenarán el 12 abril y todo indica que serían los últimos días de la organización encargada de traer felicidad al mundo. Sin embargo, según palabras de los propios Cusack y Hadel, existe una puerta abierta para volver en el futuro si así lo desean

¿Por qué Cusack y Hadel se sienten "exhaustos”?

Durante el comunicado, Hadel fue muy enfático al aclarar que esta noticia no debe interpretarse como una cancelación por parte de la cadena. Al contrario, explicó que el equipo se siente “exhaustos” tras varios años dedicados intensamente al programa, pero se encuentran muy “satisfechos” de los resultados alcanzados. Para el dúo creativo, este es el momento ideal para poner un fin sin desmeritar o “desgastar” la historia que ha cautivado a la crítica y al público por igual.

Es importante recordar que cuando el programa en HBO Max resultó un éxito sin precedentes, sus creadores siempre afirmaron que su mayor temor era perder “la frescura”. Ante esta decisión definitiva, sienten que su público quedará pidiendo más, una sensación preferible a que se sientan decepcionados por una prolongación forzada de la serie sin la misma energía creativa que la hizo viral en sus inicios.

¿Qué dijo HBO Max tras la decisión de los creadores de "Smiling Friends"?

Curiosamente, la plataforma ya había renovado el contrato para la producción de varias temporadas adicionales. No obstante, en conjunto con la decisión de los artistas, llegaron a un acuerdo mutuo y respaldaron la decisión de los creadores de dar un paso al costado.

An important announcement from Michael and Zach pic.twitter.com/wVGLap6yrc — adult swim (@adultswim) February 26, 2026

Los últimos dos capítulos no son concebidos estrictamente como un "capítulo final" con cierre de trama tradicional, son entregas independientes que marcarán la aparición por última vez de los personajes icónicos de la serie.

Lee también: Metallica en el Sphere de Las Vegas: Fechas y cómo conseguir entradas

