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FOTOS | Saúl “Canelo” Álvarez: así se veía cuando era joven, fotos de antes y después.
El pugilista mexicano volverá a pelear en México después de 12 años, ¡y celebramos este regreso recordando cómo lucía en el pasado!
J Balvin.
Canelo.
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