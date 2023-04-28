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FOTOS | Saúl “Canelo” Álvarez: así se veía cuando era joven, fotos de antes y después.

El pugilista mexicano volverá a pelear en México después de 12 años, ¡y celebramos este regreso recordando cómo lucía en el pasado!

Por: Maribel Velázquez

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