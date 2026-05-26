AL MOMENTO: Muere leyenda de la WWE a los 62 años, tras una larga lucha contra el cáncer

Este martes 26 de mayo se dio a conocer sobre la muerte de una de las leyendas de la lucha libre internacional, pues el mítico Jerry Grey, también apodado como “Golden Boy”, recordado por su gran paso por WWF (WWE) y la WCW, haciéndose de millones de fanáticos por el mundo.

Jerry tenía 62 años y aunque hacía varios años que se había alejado de los cuadriláteros, se había logrado consolidar como uno de los rostros más queridos de este deporte pues además de luchar para las cadenas más grandes, también formó parte de los circuitos independientes.

¿Quién fue Jerry Grey?

Jerry Grey fue uno de los luchadores más destacados de la década de los 80’s, sobre todo por su paso por WWF, WCW, USWA, WCCW y New Japan Pro-Wrestling, por más de 20 años, e incluso tuvo demás pasos por el circuito independiente, con otros roles.

Dentro de su paso por tantas empresas de lucha libre, Jerry mantuvo su estilo y fue bastante reconocido por haber vencido al mítico Ric Flair cuando este se mantenía en sus menores años, siendo considerado como uno de los mejores luchadores del mundo.

Además de lucir de gran manera sobre el cuadrilátero, también cumplió algunos roles como asesorar a más talentos o en el manejo de las luchas.

¿De qué murió Jerry Grey?

La triste noticia sobre la muerte del luchador fue compartida por el reportero Dave Meltzer, quien compartió a través de redes que Jerry habría muerto tras una larga lucha contra el cáncer.

Sorry to hear about the death of Jerry Grey, a Florida based wrestler and promoter. He was 62 and and had battled cancer more than a decade ago. — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) May 25, 2026

Más medios estadounidenses compartieron que desde el año 2012 Jerry se encontraba enfrentándose al cáncer de colon, mismo que se habría extendido hasta su hígado, enfermedad que finalmente tomaría su vida a los 62 años, yéndose como una de las figuras más queridas de la lucha libre, donde también fungió como talento y promotor por más de cuatro décadas.