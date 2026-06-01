“Voy a dejar mi 100%”: Andy Sola revela cómo vivirá la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Andy Sola compartió su entusiasmo por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y aseguró que será una experiencia única al celebrarse en México. La comunicadora destacó que, además del análisis deportivo, buscará transmitir la emoción, cultura y pasión que caracterizan al país. También afirmó que llegará más preparada que nunca para conectar con los aficionados durante la cobertura.

