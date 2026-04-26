Así fue el momento y la reacción de Cristiano Ronaldo al ver sus propias figuras de LEGO

A través de redes sociales se ha viralizado la reacción del astro portugues Cristiano Ronaldo luego de reaccionar a su propia figura de LEGO, esto como parte de un comercial especial de la marca donde muestra también a otras estrellas dentro del terreno del futbol como Lionel Messi y Kylian Mbappé.

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De acuerdo con información difundida, los jugadores pudieron conocer en persona sus versiones en miniatura y creada con los famosos bloques. En el caso del jugador del Al-Nassr F. C, destacó lo especial que resulta “convertirse en un set”, dejando ver su entusiasmo por formar parte de esta innovadora colección.

Ante esta reacción y noticia de ver al jugador, los fans han celebrado a sus ídolos, principalmente a CR7 transformados en figuras de colección que destacarán en la gran fiesta futbolera.

¿Por qué se crearon los muñecos Lego de futbolistas?

Los muñecos de acción de la famosa marca de bloques que ha replicado a varias estrellas del futbol forman parte de una estrategia global como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La idea es conectar el futbol con la creatividad, llevando a los aficionados a una forma distinta de celebrar a sus ídolos.

De acuerdo con información difundida, los sets incluyen minifiguras, escenarios y detalles que representan la trayectoria de cada jugador, desde sus emblemáticos números de camisetas, uniformes y gestos. Además, con esta colección se busca atraer a coleccionistas tanto de vieja escuela como de nuevas generaciones.

En cuanto a los precios, se ha indicado que pueden variar dependiendo el tamaño y nivel de detalle, algunos rondan entre los 30 dólares, lo que equivaldría a 500 pesos mexicanos, mientras que versiones más completas alcanzan los 200 dólares, casi 3 mil 500 a 4 mil pesos mexicanos.

¿Cómo ha sido la carrera de Cristiano Ronaldo?

Referirse a Cristiano Ronaldo se puede resumir como una de las estrellas contemporáneas más importantes dentro del terreno del balompié, ya que, su nombre va más allá de la cancha que lo ha colocado como un referente global del deporte y la cultura pop.

Entre los logros que más destacan en su carrera está su paso por el Real Madrid, sus múltiples Balones de Oro, títulos en ligas de élite y record como jugador goleador que lo han llevado a ser uno de los máximos anotadores en la historia del futbol, actualmente su legado se ha consolidado como una leyenda viva.