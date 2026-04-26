Revelan nuevo tráiler de House Of the Dragon, temporada 3, en la CCXP México 2026: qué se vio y cuándo sale para el público general

¡Habemus nuevo avance de la temporada 3 de House of the Dragon! HBO sorprendió a los asistentes de la CCXP México 2026 con la revelación exclusiva del segundo tráiler, el cual estará disponible para el público general a partir de la próxima semana. Este vistazo se reveló como parte del panel de la serie en la convención, a la que también asistieron los protagonistas de la serie, Matt Smith, Olivia Cooke y Fabien Frankel.

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Nuevo trailer de House Of the Dragon, temporada 3: ¿Qué se vió en el avance exclusivo de la CCXP México 2026?

En este nuevo avance se ve a Rhaenyra preparándose para ir a la guerra; mientras que Daemon es el protagonista de una escena verdaderamente sangrienta. Por su lado, Aemond aparece con una impresionante armadura, a la par que Aegon II busca vengarse de él. Vhagar también hace una impresionante aparición, quemándolo todo a su paso. En general, se trató de un segundo tráiler lleno de escenas de batallas… ¡y mucho fuego por parte de Vhagar!

Ya en una plática con los seguidores, Matt Smith aseguró que la tercera temporada de La Casa del Dragón se trata de la más brutal y sangrienta, hasta ahora; por lo que los espectadores pueden esperar muchas batallas. Por su lado, Olivia Cooke señaló que su personaje (Alicent) ya entendió el juego y no quiere seguir siendo parte de él.

We are here at the #CCXPMéxico #HOTD Season 3 panel with Matt Smith, Olivia Cooke, and Fabien Frankel 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/dNZfz4sAy3 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2026

¿Cuándo sale el segundo tráiler de La Casa del Dragón para el público en general?

Afortunadamente, los seguidores de La Casa del Dragón alrededor del mundo no tendrán que esperar demasiado para ver este nuevo avance. Durante el mismo panel, se reveló que el segundo tráiler de House of the Dragon estará disponible para el público general a partir de la próxima semana, precisamente el día lunes, 27 de abril.

The new trailer for ‘HOUSE OF THE DRAGON’ Season 3 releases on Monday. pic.twitter.com/lnKFzRUTcf — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 26, 2026

¿De qué tratará la tercera temporada de House of the Dragon?

La nueva entrega de La Casa del Dragón continuará con el drama familiar de los Targaryen y la escalada de la Danza de los Dragones (la guerra civil por el Trono de Hierro). Bajo esta línea, se espera una temporada llena de batallas, enfrentamientos violentos y mucho, pero mucho, caos.

La Casa del Dragón, temporada 3: ¿Cuándo se estrena en HBO?

La tercera temporada de La Casa del Dragón estará disponible en HBO en junio. Si bien el día exacto aún falta por confirmarse, las expectativas ya se encuentran bastante altas.