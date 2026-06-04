Kristal Silva sorprende con sus conocimientos mundialistas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La emoción mundialista ya se vive y Kristal Silva puso a prueba todo lo que sabe sobre la máxima fiesta del fútbol en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
A pocos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Kristal Silva participó en una dinámica donde demostró sus amplios conocimientos sobre la historia, los momentos más memorables y las grandes figuras del torneo. La conductora sorprendió con sus respuestas y dejó claro que ya vive la pasión mundialista rumbo a la gran inauguración.