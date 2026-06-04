“La Bea” sorprende con sus conocimientos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y deja boquiabiertos a todos

“La Bea”, parte del equipo de cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, participó en un divertido reto para demostrar cuánto conoce sobre la historia y curiosidades del torneo. Con respuestas que sorprendieron a los presentes, dejó claro que está lista para seguir cada detalle de la máxima fiesta del fútbol y compartirlo con la audiencia.